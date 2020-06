Vox promueve un boicot de anunciantes hacia 'Sálvame' por "humillar a millones de españoles"

La gran bronca que protagonizaron Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban en el último 'Sábado deluxe' está llegando más lejos de lo que sus protagonistas pensaban. No solo presentadores de otros programas han opinado al respecto, sino que también lo han hecho políticos como Almeida, alcalde de Madrid, y Santiago Abascal, líder de Vox.

Ahora Vox ha querido dar un paso más allá y, tras ver el comportamiento y el discurso que proclama Vázquez en 'Sálvame', el partido de ultraderecha ha comenzado a promover un boicot de anunciantes hacia el programa de Telecinco. Por ello, han colgado un mensaje a través de sus redes sociales dirigido a aquellas marcas que aparecen durante sus pausas publicitarias.

El tuit va dirigido a "Anunciantes de 'Sálvame': Endesa, Fiat, Grupo Ybarra, Sandía Fashion, LaLiga, Gispele Denis, Fairy, Galería del Coleccionista y Bluesblock", a los que, después de mencionarlos, expone: "La mejor publicidad que podéis hacer es anunciar que dejáis de financiar un programa que humilla a millones de españoles".

El vídeo recopilatorio

A este mensaje le acompaña un vídeo en el que han recolectado momentos en los que creen que la actitud del presentador no ha sido la más adecuada, como cuando le dijo a Olvido Hormigos que lo que ha hecho es "una hijoputez. Adiós Olvido, hasta nunca", a lo que ella reprochaba: "Solo se puede decir lo que quieres tú que oigamos", pero el Vázquez no se quedaba callado: "Eres una de las personas más sucias que ha pasado por 'Sábado deluxe'".

Vox también ha recuperado el momento en el que Jorge Javier comentó que "este programa es de rojos y maricones. Y quien no lo quiera ver, que no lo vea" o cuando dijo que le "parece terrible que en este país y en otros programas de televisión se dé alas a este tipo de tertulianos. No se debería dar voz. Es un partido que a mí me insulta". Hacía referencia a Vox y al peligro de "blanquear el fascismo", por lo que seguía: "Voy a intentar que nunca tengan voz en este programa porque me parece un grandísimo error. Es como apoyar la Falange o partidos que apoyasen la dictadura".