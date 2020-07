La nueva vida de Romina Malaspina ('Supervivientes 2018') como presentadora de informativos

Los espectadores españoles la recordarán por su convulsa participación en 'Supervivientes 2018'. Sus duros enfrentamientos verbales con Saray Montoya acabaron con la expulsión de la de 'Los Gipsy Kings' por tirarle del pelo y darle dos pisotones. Ahora, Romina Malaspina parece alejada de conflictos y realities, pero no de la televisión, pues trabaja como presentadora de informativos en su Argentina natal.

Romina Malaspina, presentadora de Canal 26

Malaspina se estrenó en el mes de junio como presentadora del Canal 26 argentino. Según ha explicado en su Instagram, estaba a punto de mudarse a Estados Unidos para iniciar "grandes proyectos", pero la pandemia del covid-19 puso en pausa esos planes. "A raíz de las circunstancias me quede? en Argentina. Tengo que admitir que pase días de tristeza y de angustia por no saber cómo seguía todo. Pero dejé el destino en manos de Dios y a los pocos días me ofrecieron formar parte de este tremendo equipo informativo", reconoce agradecida por la oportunidad de cumplir un sueño, presentando los informativos de noche de lunes a viernes y también los domingos en horario matinal, de 11 a 13 horas.

Antes de su llegada a España, previo paso por la aventura en Honduras, Romina Malaspina se había curtido en otros realities. En 2015 fue concursante de 'Gran Hermano Argentina' y, poco más tarde, participó en el reality show chileno 'Doble tentación'. Allí coincidió con Oriana Marzoli, actual inquilina de 'La casa fuerte' en Telecinco, con quien también vivió grandes momentos de tensión. Y es que Romina entró a tentar a Luis Mateucci, exnovio de Oriana. Poco después, Malaspina fue expulsada por golpear a otra concursante, Melina Figueroa.

Polémica por sus looks

Modelo, chica fitness e influencer con casi 2 millones de seguidores en Instagram, Malaspina ha recibido algunas críticas, incluso de periodistas argentinos, por sus looks a la hora de presentar. Ella ha respondido tajante asegurando que la cadena le otorga absoluta libertad para elegir la vestimenta que considera oportuna.

"Dejen de hacerse las mojigatas. Claro, es muy extraño ver el cuerpo de una mujer, ¿no? Mientras sigan viendo tetas como algo 'anormal' vamos a seguir para atrás. Evolucionen", denunciaba la presentadora a través de redes sociales. Con todo, la mayoría de sus seguidores aplauden su nuevo e ilusionante trabajo.