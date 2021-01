El vídeo viral de Ibai Llanos sobre pagar impuestos en España: "Me da igual que me quiten la mitad"

Aunque para la mayoría de la población 2020 haya sido uno de los peores años que recordamos, no se puede decir lo mismo para Ibai Llanos. El popular streamer y comentarista creció como la espuma en audiencia el año pasado e incluso en sus Campanadas improvisadas en Twitch consiguieron reunir a más espectadores que canales nacionales como Cuatro. Una vez más, el vasco se ha convertido trending topic debido a un vídeo donde comparte su opinión sobre pagar impuestos en España.

Estos 2' hacen más que 40 años de campañas tributarias.



La comunicación está cambiando y gente como @IbaiLlanos lidera ese cambio. pic.twitter.com/53UraAVje8 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 12, 2021

Los seguidores del youtuber han recuperado las declaraciones que realizó hace unos meses, pero que se volvieron virales el 13 de enero: "Es normal que a la gente que gana mucha pasta le quiten muchísimo dinero, y más quizás que le deberían quitar. Menos impuestos les deberían quitar a los que ganan menos dinero", afirmó Ibai Llanos. "Yo vivo de puta madre, me da igual que me quiten la mitad porque sigo viviendo de sobra. Me parece normal que a la gente que gane mucho y le quiten mucho dinero", explicó el comentarista de competiciones de eSports.

Varios influencers y youtubers decidieron mudarse a Andorra para reducir los impuestos que tenían que pagar, pero Llanos y otros streamers muy conocidos del país como Auronplay, ElRubius o Jordi Wild entre otros no han seguido ese ejemplo: "Hay muchísimos youtubers y amigos que opinan igual que yo y no se van a Andorra". Eso sí, el comentarista afirmó que la diferencia que se paga en un sitio y en otro es "abismal": "Los que criticáis a los que se van a Andorra, probablemente el 90% os iríais allí". A pesar de todo, Llanos admitió que "está bien aquí" y que le parece "un buen acto tributar" en España porque "es lo que hace todo el mundo".

Gabriel Rufián comparte la opinión de Ibai Llanos

No es la primera vez que Ibai Llanos se encuentra con que un político comenta o comparte algo relacionado con él. El último en hacerlo fue Gabriel Rufián, quien ha publicado el vídeo del streamer en su cuenta de Twitter: "Estos dos minutos hacen más que 40 años de campañas tributarias. La comunicación está cambiando y gente como Ibai Llanos lidera ese cambio", escribió el diputado de ERC.

El mismo presidente de España, Pedro Sánchez, agradeció al youtuber el 24 de diciembre por hacer un directo en su canal de Twitch: "Gracias por hacer más amena la tarde a quienes por responsabilidad están solos. Te honra ese gesto", un comentario que sorprendió mucho al comentarista. Por si fuera poco, Salvador Illa admitió en su cuenta de Twitter que dio la bienvenida al 2021 viendo las Campanadas de Ibai: "Ha sido divertido y nos lo hemos pasado muy bien".