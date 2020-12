Jordi Évole cierra una insólita entrevista con Ibai Llanos para 2021

Jordi Évole ha conseguido una de las entrevistas que, seguro, será de las más comentadas en las redes sociales. El periodista contará con Ibai Llanos, locutor de eSports, para sentarse frente a frente en una conversación que no dejará indiferente a sus espectadores. Aunque se grabará a principios de 2021, la fecha marcada para su emisión en televisión es el próximo mes de marzo, según se ha anunciado.

El streamer Ibai Llanos

Lo más curioso es cómo se ha gestado esta 'negociación'. Évole y Llanos estaban manteniendo una conversación a propósito de la entrevista que el periodista había hecho a Messi y la propuesta surgió: "Después del Papa, después de Messi... Ibai", comentó el periodista. El streamer no pudo contener su estupefacción preguntando si se iba a tratar de una entrevista en Neox o en laSexta, una de las principales cadenas de Atresmedia.

Ibai no se ha hecho de rogar y ha aceptado participar en el programa, no sin antes publicar una encuesta en su canal de Twitch para conocer la opinión de sus seguidores. También ha comentado que él "no suele hablar de su vida personal", pero estaría dispuesto a que el público conozca a esa persona que hay "detrás del showman", siendo capaz de llevar a su padre al programa de laSexta.

No es la primera vez que Ibai está en Atresmedia

El streamer ya se ha dejado ver por algunos canales del grupo. Recientemente, ha colaborado en algunos programas de la primera edición de 'Top Gamers Academy' en Neox, se ha hablado de él en 'Zapeando' e incluso llegó a entrar en directo por videollamada para charlar con Matías Prats en 'Antena 3 noticias fin de semana'. Veremos si la buena sintonía entre Llanos y Atresmedia culmina en algo más que una entrevista.