'Vivir sin permiso' afronta su temporada final con ganas de revalidar su éxito y sin posibilidad de secuela

Nemo Bandeira está de vuelta. Telecinco afronta la segunda parte de 'Vivir sin permiso', que también será la que la finalice, tras el dramático giro con el que terminó la primera temporada. Coronada como la serie más vista de 2018, en 2020 planea volver con la misma fuerza para revalidar su título y lo hará a partir del lunes 13 de enero en Telecinco.

Reparto de 'Vivir sin permiso' en la rueda de prensa

"Es el final definitivo. El final el relato. Termina para siempre", sentenciaba con contundencia Arantxa Écija, Directora de Ficción de Telecinco. "Nos tocaba afrontar los 10 últimos capítulos de esta bonita historia", recalcaba Manuel Villanueva, Director General de Contenidos. "Da tristeza porque todo lo bueno se acaba. Lo guardábamos, casi pretendíamos detener el tiempo para que nos durara siempre esta espera, pero ya no puede ser. Teníamos una gran demanda por parte de los espectadores, que querían que volviese".

"Como sabíamos que la serie terminaba, hemos podido apretar las historias sin grasa ni relleno", comenta Aitor Gabilondo, creador de la ficción, quien además se muestra agradecido por el éxito de la serie en un momento en el que las plataformas ya estaban instaladas. "Más allá del debate de la duración de capítulos, siempre he defendido que contamos historias para personas, no para robots. Contamos la historia de una familia, que ha hecho que enganche. Trata temas espinosos como alzhéimer, tráfico de drogas...".

¿Qué nos espera en la segunda temporada?

Tras empujar a Mario por el acantilado, el personaje de José Coronado afronta la peor etapa de su vida con un azhéimer que avanza imparable en su mente. "La primera temporada es una saga familiar, pero esta ha tenido pérdidas en la segunda. Es una caída a los infiernos de Nemo, de la bandera y de Oeste. Todo se va a dinamitar. En esta temporada, hemos tirado la casa por la ventana", adelanta Écija.

"Veremos a Nemo cada vez peor, lo que más le preocupa es recuperar su honor y sacará lo mejor de sí mismo", asegura José Coronado. "Mario tiene mucho que contar todavía", explica debido a la muerte del personaje con el respaldo de Álex González: "Los guionistas han encontrado la fórmula narrativa para que Mario esté. Puede estar en flashbacks o alucinaciones de Nemo". La tercera familiar en discordia, Lara, vivirá una temporada desde un punto muy diferente, con mucha menos rabia, tal y como ha adelantado Claudia Traisac.

El reparto de 'Vivir sin permiso' posa en el photocall

"Esta temporada se supera. Todo se vuelve más dramático", expresa Pilar Castro, quien asegura que su personaje vive una liberación y se aleja del sufrimiento de la primera tanda. Para Patrick Criado, "esta temporada se supera". El actor asegura que tiene mucha más acción y traiciones y que con la enfermedad de Nemo se profundizará más en los personajes: "En el caso de mi personaje se conocerá el por qué de su actitud". Algo similar le ocurre a Freddy, y es que Edgar Vittorino comenta que se podrá ver hasta dónde llega la avaricia de este.

Entre los nuevos fichajes de la serie se encuentra Marta Larralde. "Me he sentido como en casa, como gallega fue llegar y ver a muchos compañeros que ya conocía. Mi personaje llega a Oeste con el objetivo de derrumbar a Nemo, pero hacerlo de una manera legal. Es honesta, inteligente y perspicaz", revela la intérprete.

¿Hay posibilidad de un spin-off?

En un panorama en el que las series mantienen su continuación a través de un spin-off, no sería de extrañar que Mediaset se hubiera planteado uno. Sin embargo, Villanueva se muestra contrario a esta idea: "No, es una historia cerrada, muy cerrada, y tiene un final muy rotundo. Examinando algunos personajes podríamos ver potenciales secuelas, pero no entra en nuestros planes".

Ha pasado algo más de un año desde el final de la serie, pero la Directora de Ficción ha respondido a por qué se ha tardado tanto en programar: "Como cadena, cada trimestre se va viendo qué hueco hay y la oportunidad es en enero. Y creemos que el esperazgo no le ha venido mal". ¿Repetirá por tanto el éxito? Manuel Villanueva cree que sí: "La experiencia nos dice que cuando haces las cosas que tienes que hacer y lo que el público quiere, el público lo verá".