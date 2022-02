*En elaboración*

A pesar de su semblante amable, Whoopi Goldberg ha protagonizado una polémica de lo más desagradable a raíz de unos comentarios que hizo sobre el holocausto y el pueblo judío. Lo que vino a decir la también presentadora fue que el genocidio nazi no fue "una cuestión de raza". "Seamos fieles a la verdad. El holocausto no tuvo que ver con la raza. El holocausto representa la inhumanidad del hombre, pero no tiene que ver con la raza. Fueron blancos matando a blancos", afirmaba la actriz.

Whoopi Goldberg

Tras las palabras de Goldberg, ABC decidió suspenderla de su puesto en 'The View' durante dos semanas. "Con efecto inmediato, suspendo a Whoopi Goldberg por dos semanas por sus comentarios equivocados e hirientes. Si bien Whoopi se ha disculpado, le he pedido que se tome un tiempo para reflexionar y conocer el impacto de sus comentarios. Toda la organización de ABC News se solidariza con nuestros colegas, amigos, familiares y comunidades judíos", escribía Kim Godwin, presidenta de ABC News, en Twitter.

Las disculpas de Whoopi Goldberg no tardaron en llegar, en diferentes formatos. Las primeras fueron a través de un texto que publicó en Twitter. "En el programa de hoy dije que el holocausto no se trata de raza, sino de la inhumanidad del hombre hacia el hombre. Debería haber dicho que se trata de ambos", escribía ella. Luego, citó un tuit donde se afirmaba que los nazis justificaron sus horribles actos al considerar a los judíos como "una raza inferior". "El pueblo judío de todo el mundo siempre ha contado con mi apoyo y eso nunca cesará. Lamento el daño que he causado", sentenciaba.

Una aparición pregrabada

No obstante, Whoopi Goldberg empañó sus primeras disculpas con su aparición en 'The Late Show With Stephen Colbert', grabada previamente a sus palabras en Twitter, donde repitió su argumento y explicaba que no iba a "disculparse fingidamente" solo por el malestar de la gente. "Siento que, siendo negra, cuando hablamos de raza, es algo muy diferente para mí. Así que dije que pensaba que el holocausto no se trataba de raza y la gente se enfadó mucho y todavía lo está. (...) Pensé que era una discusión importante porque, como persona negra, pienso en la raza como algo que puedo ver. Así que los veo y sé de qué raza son... Pensé que aquello se trataba más de la falta de humanidad del hombre hacia el hombre", explicaba, volviendo a levantar ampollas.