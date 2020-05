El "Merlos Place" llega a ABC con la teoría de Whoppi Goldberg: "Quería ser pillado para cortar con su novia"

El culebron 'Merlos Place' está dando mucho de qué hablar y si hace unos días éramos testigos de que la prensa internacional se estaba haciendo eco en medios como TMZ, el New York Post y Daily Mail, ahora ha llegado a 'The View', el espacio que presenta Whoppi Goldberg en ABC. Esta quiso pronunciarse respecto al momento en el que Alexia Rivas apareció desnuda en una conexión en directo de Alfonso Merlos .

Este programa decidió mostrar el vídeo con el cuerpo de Alexa pixelado y la actriz describió lo que se veía en las imágenes diciendo que "aparentemente parece su novia o su mujer". Sin embargo, el giro estaba a punto de llegar cuando Golberg explicase tanto a la audiencia como a sus compañeras que realmente no lo es y que se trata de una "pillada".

De este modo arrancó un debate en el que el que la actriz quiso mostrar su teoría de los hechos: "Creo que quería que lo pillasen, porque ¿para qué va a estar en su casa mientras está en directo?", se pregunta al no encontrar ninguna razón por la que tenga que aparecer. Por ello, afirma creer que "hay un juego psicológico, del que quizás no somos conscientes, por el que quería ser pillado, para cortar con su novia y poder empezar una relación con la nueva".

SEMI-NAKED WOMAN IN REPORTER'S SHOT: The co-hosts react to the latest work from home fail when a semi-naked woman walked behind a reporter during his live shot on TV. https://t.co/cVclFZQmjA pic.twitter.com/OEgwhybm8a