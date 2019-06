Bella Thorne califica a Whoopi Goldberg de "repugnante" por culparla del hackeo de sus fotos desnuda

La actriz estadounidense Bella Thorne, conocida por su papel de CeCe Jones en la famosa serie de Disney Channel 'Shake it up', ha tenido que hacer frente a las duras consecuencias de haber sido víctima de un hackeo. La joven intérprete sufrió el robo de varias fotografías en las que salía desnuda de torso para arriba, un robo del que algunos han decidido responsabilizarla a ella en vez de a los criminales.

Whoopi Goldberg y Bella Thorne

En esta línea se ha expresado la actriz Whoopi Goldberg el pasado lunes 17 de junio en 'The View', programa que presenta junto a Abby Huntsman y Meghan McCain, entre otras. "Si eres famoso, no me importa cuántos años tengas, no te sacas fotos desnudo de ti mismo", ha declarado Goldberg, que no entiende que en pleno 2019 alguien no sepa que "esto es un problema.

"No puedes estar sorprendido si alguien te hackea, sobretodo si tienes ese contenido en tu teléfono", palabras que han recibido una contundente respuesta por parte de Thorne a través de su cuenta de Twitter: "Avergüenzate". La actriz de "The Babysitter" califica de "locos" a los que son capaces de "pensar este tipo de cosas ante una situación tan horrible" como esta. Además, ha confesado que se ha sentido "realmente mal" al ver el vídeo.

Consecuencias

Thorne ha confirmado la cancelación de su próxima entrevista en 'The View', ya que no quiere verse "golpeada por un grupo de mujeres mayores por su cuerpo y sexualidad". Tampoco ha dudado en calificar la actitud de Goldberg como "enferma y repugnante" y espera que cambie pronto de opinión por el bien de sus espectadores. Por último, la joven celebrity se ha preguntado "qué hay de malo en enviar fotos sexys al chico al que echas de menos".