La noche del sábado 1 de julio, 'laSexta Xplica!' emitió una entrevista con El Gran Wyoming, en la que el presentador de 'El intermedio' compartió sin tapujos su opinión sobre la política actual. Entre sus declaraciones, el madrileño hizo referencia a la "gira" de Pedro Sánchez, momento en el que hizo referencia a Ana Rosa Quintana y su próximo cara a cara con el Presidente, al igual que señaló los escasos "recursos" de Alberto Núñez Feijóo para enfrentarse a las entrevistas.

José Yélamo entrevista a El Gran Wyoming en 'laSexta Xplica'

"Estamos viendo a un Sánchez desatado, intentando pinchar esa burbuja que él llama del 'antisanchismo'. ¿No va un poco tarde?", planteó José Yélamo . "Sí, puede ser, aunque", bromeó el invitado, quien señaló del líder del PSOE que "está haciendo la gira triunfal y a mí me da morbo". "Acaba de dar una entrevista a Pablo Motos . No la vi, pero me da morbo. Y", manifestó el presentador, momento en el que Yélamo le confirmó que "va a ir en los próximos días. Hasta donde yo sé, está cerrado".

"El otro día vi cómo le dijo 'aquí te esperamos' y luego le daba un rapapolvo, porque había dicho en el programa de Évole que hacía esta gira porque los medios de comunicación de la derecha le habían deshumanizado", apuntó Wyoming, sobre la presentadora de 'El programa de Ana Rosa'. "Entonces Ana Rosa le soltó una soflama que me encantó: 'Tenemos derecho a la crítica, con todo lo que miente...'. Dije: 'Joder, está muy bien para un tipo al que vas a recibir'", manifestó el madrileño. Asimismo, el presentador confesó que "a mí me gustan estas entrevistas porque son muy jugosas. Porque a Pedro Sánchez sí lo machacan".

"Fingir sistemáticamente es complicado"

"Alsina le hizo una entrevista... si le hace esa entrevista a Feijóo, no es que salga escaldado, es que sale esposado. Lo poco o mucho que sepa Alsina de ese señor, se lo suelta a la cara como hizo con Sánchez, lo hunde, porque ese hombre no tiene recursos", opinó Wyoming. El madrileño argumentó que "es muy complicado cuando estás diciendo cosas sin base, son argumentos que caen en la sandez, pero es porque realmente dice algo que no es la verdad que está en su cabeza".

"El fingir sistemáticamente es complicado. En ese sentido, Sánchez lo tiene más fácil porque tiene argumentos de las cosas que ha hecho, se agarra a ello y lo usa con un mantra", añadía el presentador. Una entrevista en la que, al hablar del periodismo, Wyoming lanzó una rotunda opinión: "Ha cambiado mucho la profesión. Yo me acosté cuando el referente era Iñaki Gabilondo y me he despertado con Ana Rosa. La profesión está donde está".