Por Joan Centelles Martínez

'¡De viernes!' consigue cada semana a los protagonistas del corazón del momento. En la emisión del 5 de julio, Álvaro Muñoz Escassi se sentaba en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona para hablar del final de su relación con María José Suárez, y para explicar todas las incógnitas que han rodeado la ruptura. De esta forma, el exjinete negó que estuviera conociendo a Hiba Abouk, la actriz con la que lo relacionaban; se expresó sobre la extorsión que ha sufrido por parte de otra mujer, y aprovechó para desvelar que durante estos tres años al lado de Suárez tuvo una relación abierta.

Álvaro Muñoz Escassi en '¡De viernes!'

Fue precisamente el último de estos temas el que se abordó más largo y tendido durante su entrevista, algo que provocó la insistencia de los colaboradores y el enfado del invitado. "", le lanzó Terelu Campos . "", contestó extrañado y poco convencido Escassi. "Yo no hago la pregunta por casualidad", añadía la colaboradora. "¿Puede ser que refresques un poco la memoria y te llegue algún nombre?", lanzaba también la presentadora.

El invitado zanjaba la pregunta negando que fuera así, pero el colaborador Antonio Montero quiso añadir otra. "Igual estamos sobreestimando tu poderío. Julio Iglesias habló de 3.000 mujeres. ¿Tú podrías poner una cifra en tu carrera?", le cuestionó. "Quiero que paremos un poquito este tema porque no va por ahí para lo que he venido", le cortaba tajante Escassi. "En mi vida le pongo un número a una mujer ni he tratado a una mujer como un número. Ni lo voy a hacer", le contestaba sobre la fama de mujeriego que durante tantos años le ha perseguido.

Escassi duda de sí mismo ante la pregunta de Terelu: ¿Ha tenido relaciones con alguna ex durante su noviazgo con María José?



¿Escassito de recuerdos?



Descontento con su caché

Tras el tenso momento, Escassi se sintió molesto con el rumbo que estaba llevando la entrevista, de la que criticó su excesiva duración. "Esto está durando mucho, ¿no?", comentaba. Aprovechando que el programa anunciaba al siguiente invitado, que era Carlos Sobera, Escassi bromeó: "¿Voy a por él?", dejando claro que quería terminar su intervención cuanto antes. Segundos después explicaba: "¿Sabes lo que me está pasando en el programa? Yo venía a contar una cosa y me ha pasado un poco como lo que me pasó en el programa de baile, que digo: '¡Uy, cuánto me están pagando por el baile!'", expresó, recordando su caché en 'Baila como puedas'.

"Pero luego, cuando yo saqué las horas que entrenaba y ensayaba, digo, 'Al final no me han pagado nada'. Y con este programa me está pasando lo mismo. Llevo sentado aquí sentado no sé cuánto tiempo. Ya hemos hablado de todo lo que teníamos que hablar, os he explicado las cosas como son con mi verdad", se seguía quejando Escassi, dejando claro que consideraba poco cuantiosa la cantidad que cobró. "Nos hemos enrocado un poco en lo de la relación abierta", añadía finalmente, criticando también que la entrevista hubiera versado principalmente sobre ese tema.