Por Redacción |

No cabe duda de que una de las noticias del verano de 2023 ha sido el presunto crimen cometido por Daniel Sancho, quien habría matado y descuartizado a Edwin Arrieta, tal y como él mismo le confesó a la policía de Tailandia. Precisamente esta confesión era el plato fuerte con el que Sonsoles Ónega regresaba tras sus vacaciones a 'Y ahora, Sonsoles'.

Cruz Morcillo debuta en 'Y ahora, Sonsoles' hablando de Daniel Sancho

En las imágenes compartidas en exclusiva por el magazine vespertino de Antena 3, se ve cómo el hijo de Rodolfo Sancho . Una intérprete sirve de ayuda para mediar entre él y la policía. Uno de los agentes se hace pasar por Arrieta. El chef relata cómo lo arrastró hasta la ducha antes de proceder a descuartizarlo.

"Encendí la ducha para que el agua se llevara la sangre porque había mucha sangre saliendo. Puse el agua caliente a tope para que la sangre no se coagulase y pegase", expresaba Sancho a la policía, que continúa explicando que dejó su cuerpo ahí mientras llevaba las bolsas, la sierra y el machete. El cocinero recrea cómo giró el cuerpo en la ducha y lo puso bocabajo. Además, confiesa que lo primero que cortó fue la mano, pero a continuación prefiere no seguir detallando lo ocurrido y afirma que tras eso puso el cuerpo en las bolsas.

El debut de Cruz Morcillo

Para hablar sobre lo ocurrido, 'Y ahora, Sonsoles' contaba con uno de sus grandes fichajes de la temporada: Cruz Morcillo. La periodista, que hasta hace poco formaba parte de la mesa de 'El programa de Ana Rosa', abrió el debate: "Las reconstrucciones tienen dos posibilidades: que colabore o no. Si colabora, lo normal es que cuente cómo ocurrió, que es lo que estamos viendo y es un documento maravilloso por eso. Luego ya se verá si lo que dice es verdad o no es verdad", explicaba. "Le pedirán cada vez más matices para saber hasta qué punto está diciendo la verdad o no".