'Yo nunca', renovada por una cuarta y última temporada

Los días de Devi Vishwakumar en el instituto están contados, y los de 'Yo nunca' también. Según ha informado Deadline, la comedia adolescente de Netflix creada por Mindy Kaling y Lang Fisher ha sido renovada por una cuarta temporada que servirá de cierre definitivo de la serie.

Ramona Young, Lee Rodriguez y Maitreyi Ramakrishnan en 'Yo nunca'

La noticia, que fue confirmada poco después por Kaling a través de sus redes sociales, se produce meses antes del estreno de su tercera temporada, que acaba de terminar su producción y que, si nada lo impide, podremos ver este mismo verano. En cuanto a la cuarta temporada, seguramente habrá que esperar, como poco, hasta mediados de 2023.

"Tenemos algunas cosas que anunciaros: ¡La temporada 3 de 'Yo nunca' se estrenará este verano!", escribe Kaling en su publicación. "Además, acabamos de ser renovados para una cuarta y última temporada, lo que nos tiene absolutamente emocionados".

"Nos morimos de ganas de revelar todos los romances tórridos y aventuras hilarantes que tenemos preparados para vosotros. Gracias a nuestros fans por vuestro apoyo, especialmente a los fans de #Bevi y #Daxton", concluye la actriz y guionista.

"Estamos encantados de tener dos temporadas más de 'Yo nunca'. Es todo lo que queremos en una serie de comedia de Netflix: auténtica, específica, divertida y llena de corazón", confiesa Bela Bajaria, directora de Televisión Global de Netflix. "Me encanta que una historia con la que me identifico tan profundamente, sobre una joven india estadounidense, toque tantos temas universales reales que llegan a casi todos. Nos sentimos eternamente agradecidos con Mindy, Lang y el talentoso reparto de la serie. Y no podemos esperar a que todos vean las últimas dos temporadas".

Una adolescente diferente con problemas reconocibles

Protagonizada por Maitreyi Ramakrishnan, 'Yo nunca' es una comedia sin complejos que rompe estereotipos y sigue la vida de Devi, una adolescente indo-estadounidense de primera generación en Los Ángeles que está de duelo por su padre recientemente fallecido e intenta encontrar su lugar en el mundo mientras sobrelleva como buenamente puede las dificultades sociales y románticas típicas de su edad.

La segunda temporada, que Netflix lanzó en julio de 2021, se centró en la desesperación adolescente de Devi, su rivalidad con una nueva estudiante india y, por supuesto, sus problemas de chicos. En concreto Devi se encontró ante el difícil dilema de elegir entre Paxton (Darren Barnet) y Ben (Jaren Lewison).