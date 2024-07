Por Joan Centelles Martínez |

'Apatrullando' dio el salto internacional recorriendo la ciudad de París en el programa del miércoles 10 de julio. El espacio de laSexta conducido por Jalis de la Serna y "Zazza el italiano" nos tiene acostumbrados a visitar los puntos más conflictivos de las ciudades españolas, pero en esta ocasión le tocó a la capital francesa, que en pocas semanas albergará los Juegos Olímpicos.

Imagen de "Zazza el italiano" mostrando el mercadillo

El programa recorrió los principales suburbios de París,, tal y como explicaba "Zazza el italiano" al adentrarse en él. Con cámara en mano,. Nada más llegar, uno le alertó del peligro de los robos y de lo conflictivo que era el lugar. "", le recomendó otro.

Las advertencias se cumplieron, y el reportero vivió unos momentos poco agradables. Recorriendo el mercado, se vio sorprendido por un espontáneo que se molestó por su presencia y la de la cámara. "Oye, no. Fuera, fuera", le increpó al reportero, que tuvo que bajar la cámara ante las amenazas del vendedor. "Se han molestado un poco los chicos que estaban detrás de mí. Claro, se nota que pueden ser cosas robadas y, obviamente, se molestan un poco más", se explicaba el conductor del programa, que segundos más tarde volvía a pasar un mal trago al ser increpado por otro: "No grabe. Aquí no se puede grabar". Unas actitudes para nada amables que el reportero trataba de calmar.

El negocio ilegal de la ropa

Algunos de los vendedores ambulantes sí que accedieron a hablar con él, y le explicaron que la ropa se sacaba de la basura y se revendía allí. "Cada uno se las apaña", le confesaban honestos. Después de las amenazas, el youtuber finalmente optó por abandonar el mercadillo, no sin antes destacar la "multitud" de personas que se encontraban en ese momento comprando y lanzando un mensaje a cámara sobre el negocio ilegal del suburbio: "Que cada uno saque sus propias conclusiones".