La televisión pública alemana RTL estrenaba en 2025 una nueva preselección para escoger a su representante para el Festival de Eurovisión 2025. Bajo el título Chefsache ESC: Wer singt für Deutschland?, el concurso recibió ceca de 3.300 propuestas, de las cuales tan solo nueve pasaron a la gran final que se celebró el 1 de marzo de 2025 en el EMG Studio 8 en Hürth, Colonia.

Tras conseguir casi un 35% de los votos del público, el dúo de hermanos Abor & Tynna conseguían su billete a Basilea, Suiza, como los abanderados de Alemania con la canción 'Baller', convirtiéndose en la candidatura encargada de volver a llevar un tema en alemán al festival, algo que no ocurría desde 2007.

Los representantes de Alemania en Eurovisión 2025 son austríacos y provienen de una familia de músicos, ya que su padre ha sido violonchelista de la Filarmónica de Viena y les inculcó el interés por la música y los instrumentos desde bien pequeños. Ella, Tünde Bornemisza, se decantó por la flauta travesera y él, Attila Bornemisza por el cello. Sin embargo, su carrera en común empezó en 2016, fecha en la que empezaron a lanzar música juntos.

La canción está inspirada en una experiencia propia de la cantante y habla de una ruptura tras seis años de relación. Abor y Tynna cogen el testigo de Isaak y su 'Always on the run', que firmó un puesto número 12 con 117 puntos, siendo una de las sorpresas de Malmö.