Ana Carlota Fernández ('Sueños de libertad'): "Andrés y Valentina conectan a través de algo más profundo"

La actriz llega a la serie diaria de Antena 3 con el papel de Valentina, que romperá el vaivén amoroso de Andrés y Begoña.

Almudena M. LizanaPublicado: Viernes 6 Marzo 2026 08:40 (hace 1 hora)

Sueños de libertad

2024 - Act

España 2 temporadas 314 capítulos

Drama

6,9

Popularidad: #58 de 3.700 Ranking Sueños de libertad

Ana Carlota Fernández se ha incorporado a 'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3 que cumple dos años de emisión con más de 500 capítulos. La actriz encarna a Valentina, una joven que carga con una gran mochila y que llega a trastocar los sentimientos de Andrés.

Titulares de Ana Carlota Fernández

  • "Mi incorporación ha sido maravillosa, con nervios e incertidumbre"
  • "Entrar en una serie que funciona y está todo engrasado da cosa"
  • "Es de agradecer que los veteranos te reciban con cariño y te ofrezcan su ayuda, no en todos los sitios pasa"
  • "En las series diarias va todo con cuentagotas, pero el punto guay y la personalidad de Valentina todavía no ha salido"
  • "Cloe es una megasupercompitrueno para Valentina"
  • "Antea Rodríguez es una actriz y una persona maravillosa, cuando acabe la serie seguirá estando en mi vida"
  • "Está bien plantear y poder desgranar traumas en series diarias, en plataformas quizá no te da tiempo"
  • "Cuando llegué me dijeron que iba a ser la que rompa el sí no de Andrés y Begoña"
  • "Andrés y Valentina conectan a través de algo más profundo y emocional"
  • "Valentina no se entendía con Claudia y Carmen, pero ahora empezamos a llevarnos bien"
  • "Todos los personajes nuevos que hemos entrado tenemos un punto dinámico"
  • "Mi llegada va en contra de mi ritmo"
  • "Le diría a Valentina que confíe en sí misma, que puede florecer y crecer"

