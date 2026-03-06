Ana Carlota Fernández ('Sueños de libertad'): "Andrés y Valentina conectan a través de algo más profundo"

Almudena M. Lizana |

Ana Carlota Fernández se ha incorporado a 'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3 que cumple dos años de emisión con más de 500 capítulos. La actriz encarna a Valentina, una joven que carga con una gran mochila y que llega a trastocar los sentimientos de Andrés.

Titulares de Ana Carlota Fernández