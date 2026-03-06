Ana Carlota Fernández ('Sueños de libertad'): "Andrés y Valentina conectan a través de algo más profundo"

Publicado: Viernes 6 Marzo 2026 08:40 (hace 1 hora)|
Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
6,9
Popularidad: #58 de 3.700
- 21
- 4
Ana Carlota Fernández se ha incorporado a 'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3 que cumple dos años de emisión con más de 500 capítulos. La actriz encarna a Valentina, una joven que carga con una gran mochila y que llega a trastocar los sentimientos de Andrés.
Titulares de Ana Carlota Fernández
- "Mi incorporación ha sido maravillosa, con nervios e incertidumbre"
- "Entrar en una serie que funciona y está todo engrasado da cosa"
- "Es de agradecer que los veteranos te reciban con cariño y te ofrezcan su ayuda, no en todos los sitios pasa"
- "En las series diarias va todo con cuentagotas, pero el punto guay y la personalidad de Valentina todavía no ha salido"
- "Cloe es una megasupercompitrueno para Valentina"
- "Antea Rodríguez es una actriz y una persona maravillosa, cuando acabe la serie seguirá estando en mi vida"
- "Está bien plantear y poder desgranar traumas en series diarias, en plataformas quizá no te da tiempo"
- "Cuando llegué me dijeron que iba a ser la que rompa el sí no de Andrés y Begoña"
- "Andrés y Valentina conectan a través de algo más profundo y emocional"
- "Valentina no se entendía con Claudia y Carmen, pero ahora empezamos a llevarnos bien"
- "Todos los personajes nuevos que hemos entrado tenemos un punto dinámico"
- "Mi llegada va en contra de mi ritmo"
- "Le diría a Valentina que confíe en sí misma, que puede florecer y crecer"