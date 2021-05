Avance del episodio 9 de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva': ¿Qué pasó tras la agresión de su hija?

Rocío Carrasco relata qué ocurrió después de la agresión que sufrió por parte de su hija.

Mediaset

Cada vez estamos más cerca del final de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. El próximo capítulo que se emitirá es el noveno, titulado "Algo se derrumbó dentro de mí", en el que la protagonista relatará qué ocurrió tras la agresión que sufrió por parte de Rocío Flores. Este episodió lo contó en el capítulo ocho, donde relató cómo a raíz de este perdió toda la relación con su hija.

En el avance que ha emitido la cadena del noveno episodio de la docuserie vemos a una Rocío Carrasco destrozada, que vuelve a detallar la paliza que le dio su hija. "Ella gritaba 'no me pegues, no me pegues' y yo le decía que no le estaba pegando y que por favor parase y ella no paraba. Mientras me pegaba tenía el móvil abierto, que le había dado su padre, ella tiene ese teléfono escondido. ¿Quién estaba al otro lado del teléfono? No lo sé". Rocío Carrasco también relatará cómo interpuso su hija una demanda en su contra, alegando que su madre la había maltratado de forma continuada. "A mí me llama del cuartel la Guardia Civil y lo coge Fidel. El guardia le dice 'Fidel, cógete a Rocío y veniros para el cuartel'. Esa llamada sustituye a que venga la Guardia Civil a tu casa, te espose y te lleven al cuartel".

"Se me informa de que mi hija me ha denunciado por un delito de maltrato habitual. Con su padre, porque había firmado él", explica la hija de Rocío Jurado. "A mí la paliza no me duele. A mí me duele el saber que una hija mía, que ha estado nueve meses aquí dentro y que la he parido yo sea capaz de querer ver a su madre en la cárcel por algo que no ha hecho", explica entre lágrimas Rocío Carrasco, en el que puede ser uno de los episodios más duros del documental.