'Gran hermano 19' despide a Nerea Minguela al quedar sexta clasificada en la recta final

'Gran Hermano 19' encaró su décimo quinta gala, con la que iniciaba su recta final con una doble expulsión que Jorge Javier Vázquez anunció dos días antes. Un cambio desconocido para los concursantes, que despidieron primero a Nerea Minguela al haber acumulado solo el 4% de los votos de la audiencia y quedar así sexta clasificada de la edición, tras la expulsión de Jorge Pérez dos días antes, al ser el finalista menos votado de todos.

Los seis finalistas de 'Gran hermano 19' en la gala 15

, antes de despedir al primero de los menos votados. El programa procedió entonces a recordar los vídeos de los castings de los seis concursantes, al igual que sus defensores lanzaron sus alegatos desde el plató, para después: Nerea, Edi Insua

Vázquez fue salvando a los concursantes hasta dejar solo a Nerea y Violeta en la cuerda floja, lo que dejaba claro que "esta noche se separa una amistad". "Estoy un poco nerviosa, pero estoy contenta de haber llegado hasta aquí y sé que la amistad que tengo con Violeta la voy a seguir teniendo fuera", manifestó Nerea, junto a una Violeta que reconoció estar "muy nerviosa, como un flan, por una parte porque me quiero quedar y, por otra, porque no me quiero separar de ella". "Nuestra amistad es verdadera y fuera la vamos a tener. Pase lo que pase, orgullosa de haber llegado hasta aquí las dos juntitas", añadió la manchega.

Nerea se convierte en la PRIMERA EXPULSADA de la noche 💥#GHGala15 #GH12D pic.twitter.com/UDUJYw4LFM — Gran Hermano (@ghoficial) December 12, 2024

Nerea se despide de la casa y del Súper 🥹#GHGala15 #GH12D pic.twitter.com/O7r0tQV7c9 — Gran Hermano (@ghoficial) December 12, 2024

"He aprendido un montón"

Finalmente, Vázquez anunció la expulsión de Nerea, quien vivió una cariñosa despedida con su compañera: "Eres muy fuerte, eres mi ganadora y te voy a estar apoyando desde fuera". Asimismo, la madrileña también tuvo ocasión de despedirse de la casa y del Súper, momento en el que la conocida voz señaló de que "entraste hace 99 días y ya no eres la misma persona que está saliendo ahora". "Has aprendido de tus errores, has descubierto tu fuerza, tus límites, te conoces mucho mejor", señaló el Súper, algo con lo que la expulsada se mostró de acuerdo al haber "aprendido un montón" en el reality, cuya casa abandonó al borde del llanto, agradecida con todo el equipo.