Belén Esteban estalla contra '¡De viernes!' por el borrón a 'Sálvame': "Basta ya de ocultarnos"

El viernes 24 de mayo de 2024, Jorge Javier Vázquez se sentó por primera vez en '¡De viernes!'. El programa hizo un repaso por su trayectoria, haciendo especial hincapié en sus inicios, pero olvidándose de colocar imagen alguna de 'Sálvame', el programa que Vázquez presentó durante casi catorce años. Este borrón por parte del programa producido por Mandarina llamó la atención muchos telespectadores, aunque sí es cierto que a lo largo de la entrevista '¡De viernes!' colocó vídeos de 'Sálvame' y los rotularon correctamente.

En la tarde del 27 de mayo de 2024, 'Ni que fuéramos Shhh' reaccionaba a esta "censura". María Patiño abría el programa con este asunto y Belén Esteban no tardó en saltar por lo ocurrido. "¡Basta ya!", decía, levantándose incluso de la silla para reivindicar la memoria de 'Sálvame'. "No se puede poner la vida de un profesional y saltarse los 14 año de 'Sálvame'", afirmaba Esteban.

"Esa obsesión que tienen de no nombrarnos... Tampoco entiendo que Jorge, o se quedó bloqueado, se quedaría a cuadros y me extrañó mucho que no dijera nada", reflexionaba Belén Esteban. "Basta ya de ocultarnos, basta ya de no nombrarnos. No hemos hecho nada malo. No puedes saltarte 14 años, no puedes", terminaba ella, mientras Patiño les animaba a "pasar página".