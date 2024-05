Belén Esteban responde a Terelu Campos y la tacha de mentirosa: "Con Kiko Matamoros no tienes..."

Canal Quickie |

Terelu Campos es una de las ausencias en 'Ni que fuéramos Shhh' de los elegidos del docurreality de Netflix '¡Sálvese quien pueda!'. El pasado martes Belén Esteban acudió a 'Late Xou con Marc Giró' donde dijo que en el nuevo formato de Fabricantes Studio "ni se la espera". "¿Se ha preocupado María Patiño, Belén Esteban, los que estéis ahí, cómo estoy yo o cuáles son mis preocupaciones y mi situación?", contestaba en 'Mañaneros' la hija de María Teresa Campos al ataque. Esteban ha aprovechado su espacio en Canal Quickie para contestar a Campos de vuelta.

"Entiendo que Terelu esté enfadada por lo que yo dije", ha comenzado Esteban a tratar el asunto. No obstante, ha continuado tachando a Terelu Campos de mentirosa, ya que afirma que desde 'Ni que fuéramos Shhh' "sí se la ha llamado por teléfono", por lo que sí se han preocupado por ella. De hecho, le ha dado los motivos por los que no la invitaría como colaboradora recordando uno de los momentos del estreno del programa: "Cuando empezamos el programa te llamamos y dijiste que no podías porque estabas comiendo con la madre de Nuria González".

Además, Belén Esteban ha dado un vuelco a la historia afirmando que es Campos quien no los ha llamado: "¿Nos vas a reprochar a María y a mí que no te hemos llamado por teléfono?". La colaboradora ha finalizado su intervención señalando que la mayor de las Campos ha ido a por ella y a por Patiño porque no se atreve a acusar a Kiko Matamoros: "Igual que me has contestado a mí, haber tenido los cojones de contestar al señor Kiko Matamoros que te ha puesto a partir, pero con él no tienes cojones".