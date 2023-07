Movistar Plus+ |

Berto Romero se adentra en el género del terror en 'El otro lado', la ficción que prepara junto a Movistar Plus+ y El Terrat (The Mediapro Studio). El actor ha sido el artífice de su creación y, al igual que pasara con 'Mira lo que has hecho', también se encarga de interpretar al personaje principal. Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro ocupan las funciones de dirección.

El intérprete se pone en la piel de Nacho Nieto, un periodista especializado en casos paranormales que está viviendo un complicado momento. Ni lo profesional ni lo personal le va bien, por lo que intenta suicidarse, aunque no llega a conseguirlo. En su vuelta a la vida se ve acompañado por el fantasma del doctor Estrada (Andreu Buenafuente), quien fuera su mentor y que murió hace más de 20 años.

Para intentar volver a ser quien era, escoge uno de los casos de poltergeist más mediáticos de los últimos años. Mientras se adentra en esta historia, Nacho va abriéndose paso en un oscuro secreto de su pasado que lo relaciona con Gorka Romero, un referente del periodista de misterio español que hace años fue su compañero. 'El otro lado' está compuesto por seis episodios de 30 minutos de duración y todavía no tiene fecha de estreno.