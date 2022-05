'Bienvenidos a Edén' arranca su épica fiesta en este clip exclusivo

Un grupo de jóvenes acude a un exclusivo evento en 'Bienvenidos a Edén', la producción española que llega el 6 de mayo a Netflix.

Netflix

Netflix tiene una buena fiesta entre manos. Después de dar un oscuro giro a 'Élite' con su quinta temporada, la división española de la plataforma ya está lista para impactar con otra producción local: 'Bienvenidos a Edén'. Con un tono juvenil y un tinte de intriga, esta ficción de Brutal Media desatará su misterio el 6 de mayo. Desde ese día, acompañaremos a Zoa y otros jóvenes que, gracias a su influencia en las redes sociales, son invitados al evento del año, pero lo que no saben es que la noche más épica de sus vidas puede cambiarles para siempre.

En este clip exclusivo que nos ha proporcionado Netflix podéis observar cómo arranca esa fiesta, organizada por una nueva marca de bebidas. El grupo protagonista, liderado por Amaia Aberasturi y Ana Mena, se monta en un autobús al ritmo de Farruko, aunque el ambiente se rompe por un momento cuando el personaje de Tomy Aguilera frena el vehículo para no perderse el evento. No obstante, la música vuelve a activarse de inmediato para que los invitados no pierdan el subidón.

'Bienvenidos a Edén' ha sido creada por Joaquín Górriz y Guillermo López y dirigida por Daniel Benmayor y Menna Fité, que han tenido bajo su mando a un elenco integrado también por Amaia Salamanca, Lola Rodríguez, Berta Vázquez, Begoña Vargas, Belinda Peregrín, Sergio Momo, Albert Baró o Guillermo Pfening, entre otros.