'Bronca' enfrenta a dos parejas en el tráiler de la segunda temporada

La tensión estará muy presente en la segunda temporada de 'Bronca', que, tras el encarnizado enfrentamiento entre Ali Wong y Steven Yeun, planteará una nueva trama desde el 16 de abril. Los próximos episodios tendrán como protagonistas a dos parejas vertebradas por Oscar Isaac y Carey Mulligan y por Cailee Spaeny y Charles Melton.

Como muestra el tráiler de la temporada, ambos dúos coinciden en un exclusivo club de campo. Isaac da vida al jefe de los jóvenes en ese centro repleto de lujos, pero la dinámica de poder se retuerce cuando los trabajadores observan a su superior en medio de una acalorada pelea con su esposa. A eso se suma la incidencia de la multimillonaria dueña coreana del negocio, que también lidiará con escándalos personales.

Youn Yuh-hung y Song Kang-ho completan el reparto principal de esta nueva tanda, que vuelve a estar desarrollada por Lee Sung Jin tras el gran éxito de audiencia y premios cosechado por la primera. Aquel bloque se alzó con un total de ocho Emmys, incluyendo el destinado a la mejor miniserie o tv movie y los dedicados a mejor actor y mejor actriz. De la misma manera, arrasó en los Globos de Oro con tres victorias.