La música no para de sonar en 'Central Park', la producción original de Apple TV+ que retoma su segunda entrega el 4 de marzo.

Apple TV

Apple TV+ está alcanzando un ritmo de lanzamientos muy meritorio en su tercer año de vida. El 2022 ha arrancado con producciones tan potentes como "La tragedia de Macbeth" o el regreso de 'Servant', y en las próximas semanas irán llegando 'The Afterparty', 'Sospechosos', "El cielo está en cualquier lugar" y 'Separación'. Así quedan distribuidos enero y febrero, mientras que marzo no para de sumar activos, entre los que tendrá especial repercusión uno muy animado.

Tras emitir la primera parte de su segunda temporada a lo largo del pasado verano, 'Central Park' volverá para animar el cierre del invierno y la transición a la primavera. Los tres primeros episodios del segundo bloque debutarán el 4 de marzo, mientras que los demás irán llegando a ritmo semanal hasta culminar finalmente la segunda entrega el 8 de abril. Para anunciar este retorno, la plataforma de streaming ha compartido un número musical en el que Josh Gad y Rory O'Malley interpretan el tema "You Are the Music", que ha sido escrito por los reputados Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez ("Frozen").

Las compañeras de plataforma de 'Central Park' en marzo serán las miniseries 'Los últimos días de Ptolemy Grey' y 'WeCrashed', que se estrenarán el 11 y el 18 de marzo, respectivamente.