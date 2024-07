Mediaset España |

Xuso Jones ya ha salido a la calle para buscar a los concursantes que participen en las próximas entregas de 'Lo sabe, no lo sabe'. Así lo vemos en la primera promo que ha lanzado Cuatro, en la que el murciano nos recuerda cómo se juega al mítico concurso que regresará "muy pronto" a la cadena roja. Los espectadores han tenido que esperar casi 9 años para volver a ver el formato en la parrilla, después de que pusiera punto final en 2013 tras dos temporadas con Juanra Bonet.

"¿Quieres ganar hasta 50.000 euros sin responder ni una sola pregunta?", lanza el presentador murciano a una transeúnte mientras le explica la mecánica del programa. "No necesitas saber la respuesta, solo necesitas encontrar a quienes la sepan o no. A veces vas a tener que confiar en tu intuición y encontrar alguien que lo sepa y otras apostar por quien tú pienses que no tiene ni idea. Tú mandas. Tú decides si lo sabe o no lo sabe", le comenta antes de que esta se anime a concursar.

Los que se atrevan a concursar tendrán que enfrentarse a cinco preguntas de cultura general, que, como explica el influencer, no deberán ser respondidas por ellos, sino por el resto de transeúntes. Por tanto, la espontaneidad, los reflejos y, sobre todo, la intuición serán las grandes bazas del concurso. El programa ya ha comenzado las grabaciones, recorriendo la geografía española para preguntar "a todo el mundo si lo sabe o no lo sabe".