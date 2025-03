Cuatro ya promociona 'Viajando con Chester', ahora con Risto Mejide también en la producción

Mediaset España |

A principios de diciembre de 2024, saltaba la noticia de la vuelta de 'Viajando con Chester' a Cuatro, aunque con un cambio muy significativo. El formato, presentado por Risto Mejide, regresaba a la cadena de Mediaset España, pero de la mano de Vodevil TV, la productora del propio publicista.

De esta manera, tras la extinción de La Fábrica de la Tele, Risto Mejide asumía la producción de 'Viajando con Chester' a partir de la próxima temporada que ya se está promocionando en la cadena. Con el cambio de productora, 'Viajando con Chester' prometió una renovación estética, así como un cambio en el punto de vista de las historias durante las entrevistas. En este primer vídeo promocional se escuchan frases como "asesinar en este país sale muy barato" o "ser facha para mí es un orgullo, lo que no soy es comunista".

"No quiero que a mí me contraten por ser mujer ni por ser trans" o "yo he educado a mi hijo, gran parte de su educación ha sido a través de Skype" son otros de los testimonios que se escuchan en el vídeo promocional, donde se señala que la nueva temporada del programa de entrevistas será muy pronto en Cuatro.