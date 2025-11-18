FormulaTV
ALARMA

La primera noche de sexo estalla en 'La isla de las tentaciones 9' con la caída definitiva de Claudia

La mallorquina cruza todos los límites con el tentador VIP en una escena que confirma la infidelidad más explosiva de la edición.

©Mediaset España
Por Julia Almazán RomeroPublicado: Martes 18 Noviembre 2025 17:20 (hace 49 minutos)

Las parejas de 'La isla de las tentaciones 9', en imágenes

Álvaro y Mayeli, participantes de 'La isla de las tentaciones 9' Las cinco parejas de 'La isla de las tentaciones 9' Las cinco parejas de 'La isla de las tentaciones 9' junto a Sandra Barneda Darío y Almudena, participantes de 'La isla de las tentaciones 9' Helena y Rodri, participantes de 'La isla de las tentaciones 9' Nieves y Lorenzo, participantes de 'La isla de las tentaciones 9' Gilbert y Claudia, participantes de 'La isla de las tentaciones 9' Juanpi y Sandra, participantes de 'La isla de las tentaciones 9'

Claudia Chacón y Gerard han protagonizado la noche más intensa de esta novena edición de la 'La isla de las tentaciones'. Después de su primer acercamiento en el jacuzzi, la pareja de Gilbert ya no ha podido contenerse y ha acabado teniendo sexo con el tentador VIP en una habitación de Villa Playa. Un encuentro que comenzó con dudas, pero que terminó en un momento completamente desatado que marca un antes y un después en la pareja.

Aunque en un inicio ella trataba de frenarse, preguntándole: "¿Y por qué has venido a hacerme eso?", Gerard tenía claro a qué iba: "He venido a que disfrutes un poquito". Entre besos, caricias y risas nerviosas, ambos acabaron entrando en la cama, donde la tensión se volvió imparable hasta que las luces se apagaron. "No quiero hacer ruido, ¿vale?", le susurraba Claudia antes de dejarse llevar por completo.

Claudia y Gerard viven una noche de pasión en &#39;La isla de las tentaciones&#39;
Claudia y Gerard viven una noche de pasión en 'La isla de las tentaciones'
Vídeos FormulaTV

Este cruce de todos los límites llega tras semanas de acercamientos que comenzaron en el jacuzzi, donde su primer beso ya dejó a Gilbert completamente tocado. Sin embargo, lo de esta noche rompe cualquier barrera previa y confirma la infidelidad que él tanto temía. Una caída que no solo ha hecho arder Villa Playa, ya que ha encontrado respuesta en Villa Montaña.

Gilbert contraataca en Villa Montaña

La reacción de Gilbert tampoco se ha hecho esperar. Tras una hoguera devastadora en la que vio los besos y la complicidad entre Claudia y Gerard, el participante terminó por olvidarse de todo con Noelia. Primero compartieron un pico en un juego con hielo, y más tarde, en la piscina, él fue claro: "Pienso en muchas cosas, cosas que no se dicen, se hacen". Y así fue, acabaron besándose en el agua mientras toda su villa celebraba el momento entre gritos y aplausos.

Gilbert se besa con Noelia en &#39;La isla de las tentaciones&#39;
Gilbert se besa con Noelia en 'La isla de las tentaciones'

La caída de Claudia y el contraataque de Gilbert han encendido todas las alarmas. Sandra Barneda avisó de que la huida de Gilbert de la hoguera tendría consecuencias, mientras Claudia sufría un ataque de desesperación intentando escaparse hasta tres veces de su villa para hablar con él. En Villa Playa, ella se derrumbaba al ver la reacción de su pareja: "Estoy en shock ¿soy mala persona?", repetía entre lágrimas.

