La primera noche de sexo estalla en 'La isla de las tentaciones 9' con la caída definitiva de Claudia

Claudia Chacón y Gerard han protagonizado la noche más intensa de esta novena edición de la 'La isla de las tentaciones'. Después de su primer acercamiento en el jacuzzi, la pareja de Gilbert ya no ha podido contenerse y ha acabado teniendo sexo con el tentador VIP en una habitación de Villa Playa. Un encuentro que comenzó con dudas, pero que terminó en un momento completamente desatado que marca un antes y un después en la pareja.
Aunque en un inicio ella trataba de frenarse, preguntándole: "¿Y por qué has venido a hacerme eso?", Gerard tenía claro a qué iba: "He venido a que disfrutes un poquito". Entre besos, caricias y risas nerviosas, ambos acabaron entrando en la cama, donde la tensión se volvió imparable hasta que las luces se apagaron. "No quiero hacer ruido, ¿vale?", le susurraba Claudia antes de dejarse llevar por completo.
Este cruce de todos los límites llega tras semanas de acercamientos que comenzaron en el jacuzzi, donde su primer beso ya dejó a Gilbert completamente tocado. Sin embargo, lo de esta noche rompe cualquier barrera previa y confirma la infidelidad que él tanto temía. Una caída que no solo ha hecho arder Villa Playa, ya que ha encontrado respuesta en Villa Montaña.
Gilbert contraataca en Villa Montaña
La caída de Claudia y el contraataque de Gilbert han encendido todas las alarmas. Sandra Barneda avisó de que la huida de Gilbert de la hoguera tendría consecuencias, mientras Claudia sufría un ataque de desesperación intentando escaparse hasta tres veces de su villa para hablar con él. En Villa Playa, ella se derrumbaba al ver la reacción de su pareja: "Estoy en shock ¿soy mala persona?", repetía entre lágrimas.