Por Julia Almazán Romero |

La temperatura de 'La isla de las tentaciones 9' no para de subir y alcanza uno de sus puntos más altos con el encuentro más pasional de la edición. Claudia y Gerard protagonizaron en Villa Playa un momento que ya marca un antes y un después en la convivencia. Lo que comenzó como un juego de miradas y sonrisas en el jacuzzi terminó convirtiéndose en una escena muy subida de tono que dejó sin palabras tanto a los compañeros como a los propios protagonistas.

Gerard fue el primero en avisar de lo que venía: "Nadie te lo va a hacer como yo", cantaba dentro del jacuzzi mientras Claudia, entre risas y nervios se acercó a él, eliminando así toda la distancia que pudiera quedar entre los dos. Mientras el momento avanzaba, la pareja de Gilbert advertía que "nos estamos pasando". Sin embargo, lejos de frenar, ambos se dejaron llevar por una pasión sin filtros que terminó entre besos, caricias y movimientos que dejaron claro que ya no había vuelta atrás. "Se nos ha ido un poco de las manos", confesaba Claudia después, consciente del paso que acababan de dar y de las consecuencias que traerá consigo.

Claudia y Gerard pasan del jacuzzi a la habitación en 'La isla de las tentaciones'

La pareja remató la noche en la habitación de Claudia, donde sobrepasaron todos los límites posibles. Sexo desenfrenado, complicidad extrema y un "nos hemos pasado tres pueblos" que volvía a pronunciar Claudia, resumiendo el impacto de lo vivido. Sandra fue la primera de las compañeras que escuchó lo que estaba sucediendo. Al día siguiente las chicas no tardaron en acudir a la habitación, donde Claudia lo contó todo sin rodeos. Entre bromas, reconoció que habían tenido relaciones en el jacuzzi: "Al menos que lo sepan por si se quieren bañar, que ya no solo hay cloro". Por último, sus compañeras le aconsejaron que debería "gritar un poco menos".

Claudia se derrumba con Gerard en la novena edición de 'La isla de las tentaciones'

Gilbert es sancionado

A pesar del disfrute, la emoción terminó pasándole factura a Claudia. Tras la euforia, llegó el juicio interno: "". Por su parte Gerard intentó calmarla con un abrazo: "Si no hubieses venido aquí, no nos habríamos conocido.". Sin embargo, Claudia no dejaba de repetir que sentía estar "destrozando a otra persona" por actuar "solo por egoísmo y por pasarlo bien". Mientras tanto, en Villa Montaña, Gilbert seguía hundido tras las primeras imágenes de la hoguera., sin imaginar que todavía no había descubierto lo peor.

Gilbert, tras huir en busca de su pareja al ver las imágenes de Claudia besando a Gerard, Sandra Barneda le advirtió que tendría consecuencias y por fin en la segunda hoguera comunicó la sanción. Gilbert quedaba expulsado de la hoguera por su irrupción en Villa Playa: "Tu comportamiento no te permite estar en esta ceremonia. Necesito que abandones la hoguera", sentenció la presentadora. Devastado, Gilbert pidió a sus compañeros que vieran por él las imágenes.

Por su parte, los chicos le tranquilizaron: "Vamos a ser sus ojos". La tablet se encendió y todos quedaron impactados, pues las imágenes mostraban claramente el encuentro sexual entre Claudia y Gerard. "Qué puto asco, pobre Gilbert", exclamaron, echándose las manos a la cabeza. La próxima hoguera promete convertirse en una de las más duras de la edición, con un Gilbert que todavía desconoce la magnitud real de lo que ha ocurrido y con una Claudia que empieza a dudar de todo.