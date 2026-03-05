Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"

Almudena M. Lizana |

'Sueños de libertad' ha cumplido 500 episodios en sus dos años de emisión y Antena 3 lo ha celebrado con un encuentro de la prensa con los protagonistas de la ficción diaria de su sobremesa. En él, hemos podido hablar con Dani Tatay, que nos cuenta cómo la nueva remesa de fichajes va a revolucionar a su personaje, además de valorar la audiencia de la serie y la evolución de Andrés de la Reina.

Titulares de Dani Tatay