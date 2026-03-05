FormulaTV
Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"

Charlamos con uno de los protagonistas de la ficción diaria de Antena 3, que encarna a Andrés de la Reina.

Almudena M. LizanaPublicado: Jueves 5 Marzo 2026 12:40 (hace 3 horas)

'Sueños de libertad' ha cumplido 500 episodios en sus dos años de emisión y Antena 3 lo ha celebrado con un encuentro de la prensa con los protagonistas de la ficción diaria de su sobremesa. En él, hemos podido hablar con Dani Tatay, que nos cuenta cómo la nueva remesa de fichajes va a revolucionar a su personaje, además de valorar la audiencia de la serie y la evolución de Andrés de la Reina.

Titulares de Dani Tatay

  • "Parece que fue hace tiempo el inicio de la serie, pero fue hace ya dos años"
  • "Llevo una media de 1800 secuencias, al menos en mi casa"
  • "En emisión vamos por el 500, pero tenemos grabado ya 600 para luego poder coger vacaciones"
  • "A nivel actor me gusta que haya nuevos compañeros, es un aire fresco"
  • "Valentina va a ser su nueva ilusión y estoy muy contento"
  • "Andrés va a estar siempre enamorado de Begoña, se va a enamorar de Valentina, pero tendrá conflicto"
  • "Todo está perfecto para que el amor vaya para delante, pero Begoña no quiere ser mi amante"
  • "Gabriel es el primo que da por saco a todos"
  • "Estoy flipando con la audiencia de 'Sueños de libertad', que siga así, funciona muy bien"
  • "Las series diarias no tienen el reconocimiento que deberían, lo que hacemos es muy difícil"

