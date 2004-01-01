'Decomasters': El pique Edu-King Bru, momentos 'Deluxe' con Carlo o Asraf y un inesperado abandono

Sergio Navarro |

El segundo programa de 'DecoMasters' ha tenido unos claros protagonistas: Eduardo Casanova y King Bru. Los dos concursantes han tenido un pequeño rifirrafe que ha acabado en una fuerte discusión y ha finalizado con reconciliación. El agobio, la tensión, querer que quede bien y tener opiniones diferentes, ha hecho ha que Eduardo saltase provocando las lágrimas de Bruno. Así, el actor y director ha dicho que abandonaba el talent, aunque finalmente ha reculado y ha ido a pedir disculpas a su compañero, que era el capitán del equipo, y ha habido reconciliación con muchos besos.

Otro de los momentazos a destacar son realmente dos. Este tipo de talents tiene una gran capacidad para sacar temas del corazón y que los personajes que sientan cómodos abriéndose. En este capítulo, Carlo Costanzia Jr ha recordado lo duro que fue enterarse de que iba a ser padre cuando estaba en prisión en tercer grado ante las lágrimas de Mar Flores, mientras que Asraf Beno ha recordado cuando le llevó una sopa marroquí a Isabel Pantoja y le dijo: "qué rica, llévatela".

Y por último, en el momento de las valoraciones y saber qué pareja sería la eliminada, María Zurita ha levantado la mano para comunicar al jurado y sus compañeros que abandona. Sus problemas de espalda le empiezan a pasar factura y, antes que tener que volver a pasar por el quirófano otra vez y sintiéndolo por su pareja en el concurso Antonia Dell'Atte, prefiere poner un punto aquí.