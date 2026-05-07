laSexta retira a Chicote y programa un especial con Rodrigo Blázquez sobre el hantavirus

Por Fidel Conejero |

Cambio de última hora en la programación de laSexta. La cadena de Atresmedia ha decidido modificar su parrilla para este jueves 7 de mayo y dar prioridad a la actualidad informativa. En lugar de emitir 'Servicio Secreto by Chicote', como estaba previsto, el canal ofrecerá un especial en directo sobre la crisis del hantavirus, que ha generado inquietud en los últimos días.

Tal y como ha anunciado la cadena, Rodrigo Blázquez será el encargado de conducir este especial, que se emitirá tras 'El intermedio'. Con este movimiento, laSexta refuerza su perfil informativo en un momento en el que la evolución del virus está acaparando titulares y generando dudas entre la población. La cadena busca también mejorar la noche de los jueves, después de que el programa de Alberto Chicote firmara en su última emisión un discreto 4,7% de cuota de pantalla y 388.000 espectadores.

🔴 CAMBIO DE PROGRAMACIÓN



📺 Esta noche, después de @El_Intermedio, Especial Informativo con @RodrigoBlazquez para seguir la crisis del hantavirus



No hay #ServicioSecreto pic.twitter.com/k18GKYgXPG — laSexta (@laSextaTV) May 7, 2026

La crisis del hantavirus llega a España

La decisión llega en plena escalada informativa sobre el brote detectado en el crucero antártico MV Hondius., elevando la cifra a 30 personas de al menos 12 nacionalidades. Entre ellos se encontraba incluso el primer fallecido, cuya muerte inicialmente no se vinculó al virus.

En España, la situación también ha generado cierta incertidumbre. Un total de 14 viajeros españoles que, según Sanidad, tendrán que ingresar en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, mientras las autoridades debaten las condiciones de su aislamiento. Desde Defensa se ha apuntado que el confinamiento sería voluntario, al tratarse de personas asintomáticas, mientras que Sanidad no descarta recurrir a mecanismos legales para garantizar la cuarentena al considerarlos contactos de riesgo.

A todo ello se suma la llegada inminente del barco a territorio español. El MV Hondius navega rumbo a Tenerife, donde está previsto que atraque en los próximos días, una situación que ha generado preocupación entre los trabajadores portuarios, que incluso han planteado posibles protestas ante la falta de protocolos claros.

En este contexto, laSexta apuesta por ofrecer un seguimiento en directo de la situación, analizando la evolución del brote, las decisiones de las autoridades y las posibles consecuencias sanitarias. El especial buscará aportar claves y resolver dudas en torno a un tema que ha irrumpido con fuerza en la actualidad.