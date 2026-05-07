Por Ainhoa Pino Gil |

El programa 12 de 'La isla de las tentaciones' arrancó retomando la hoguera entre Álex y Ainhoa, uno de los momentos que había quedado abierto en la entrega anterior. El avance ya había dejado en el aire una pregunta clave de Sandra Barneda: cómo quería abandonar Ainhoa la isla después de la decisión de Alex de marcharse solo de la experiencia.

Ainhoa decidió abandonar la isla junto a Álex después de escuchar su declaración en la hoguera.

Álex y Ainhoa abandonan juntos tras una hoguera inesperada

Alex seguía bloqueado por una de las frases que más le había afectado: la supuesta duda de Ainhoa sobre la relación y la posibilidad de dejarse llevar con Fran, uno de los solteros. Álex no dejaba de darle vueltas a esas imágenes, hasta que Sandra frenó sus pensamientos y le recordó una diferencia importante entre ambos: Ainhoa sí había aguantado la experiencia, mientras que él había decidido abandonarla . Fue entonces cuando Álex se sinceró mirando a su pareja a los ojos.

"Yo venía aquí, pensaba que iba a disfrutar, incluso pensaba que mis compañeros me habrían tenido que frenar algunas veces y mira para lo que me ha servido la experiencia. Me he dado cuenta de que estoy enamoradísimo de ti. Me he dado cuenta de que te necesito. Vinimos aquí porque tú eras dependiente de mí y yo me he dado cuenta de que soy más dependiente de ti que tú de mí", confesó.

Sin embargo, el concursante cerró esa declaración con una frase que volvió a dejar clara su herida: "Pero tú me has roto, amor". Ainhoa le negó que hubiera querido hacerle daño y, preguntada por Sandra, reconoció que le dolía verlo así, aunque tenerlo cerca después de tantos días también la hacía sentirse feliz.

La hoguera continuó con un nuevo bloque de imágenes. En ellas se vio a Ainhoa completamente hundida al ver los primeros vídeos de Álex en la isla y llorando varias noches en la cama. Aunque al concursante le dolió verla así, admitió que le reconfortaba comprobar que ella también se había acordado de él. Sandra le recordó entonces que Ainhoa había aguantado la experiencia hasta el final, mientras que él había llegado a abandonarla, una decisión de la que Álex aseguró no arrepentirse.

Todavía hubo un último bloque de imágenes para la pareja. En él se veía a Álex reconociendo que no había sentido conexión con ninguna soltera y explicando que eso le había hecho vivir la experiencia de una forma mucho más difícil, sin momentos de evasión ni distracción. La mayoría de las imágenes mostraban al concursante llorando y completamente superado.

Sandra le pidió después que expresara lo que sentía por Ainhoa mirándola a los ojos. Álex le dijo que, desde el primer día que la conoció, había sentido algo que no había vivido nunca, que era la mujer de su vida y que esperaba que algún día fuera la madre de sus hijos. Ainhoa respondió en la misma línea: aseguró que él era el amor de su vida, que lo había repetido en la villa y que, si no era con él, dejaría de creer en el amor.

La hoguera terminó de una forma que ni la propia Sandra esperaba. Cuando llegó el momento de decidir cómo quería abandonar la isla, Ainhoa no dudó: se marchaba con "el amor de su vida", Álex.

Alba entró en Villa Playa como nueva concursante tras la salida de Ainhoa de la experiencia.

Alba llega a Villa Deseo y Leila vuelve a dormir con David

Después de la intensa hoguera de las chicas del programa anterior, 'La isla de las tentaciones' trasladó la acción a Villa Deseo, donde se confirmó una de las grandes novedades que ya había dejado entrever el avance: la entrada de una nueva concursante.

La recién llegada fue Alba, que se incorporó como nueva compañera de las chicas y como pareja de David, quien ya se encontraba conviviendo en Villa Montaña. Nada más llegar, Alba empezó a contar a sus compañeras y a los solteros cómo era su relación con él. Según explicó, actualmente estaban bien, aunque los inicios fueron complicados.

Alba relató que, cuando estaba empezando a conocer a David, descubrió que él tenía novia, por lo que decidieron cortar el contacto. Sin embargo, durante ese distanciamiento ella acabó liándose con uno de los mejores amigos de David, algo que, según contó, él todavía le reprocha constantemente.

La llegada de Alba abrió un nuevo frente en la convivencia y sumó una pareja más a la experiencia, justo después de una hoguera que había dejado a varias relaciones tocadas. Mientras tanto, el acercamiento entre Leila y David siguió avanzando en Villa Deseo. De hecho, la noche terminó con ambos durmiendo juntos de nuevo. Las imágenes mostraron besos y caricias bajo las sábanas, hasta que Leila decidió poner freno al momento y le dijo que se durmieran.

Atamán no logra quitarse de la cabeza el beso de Leila y David

Las siguientes imágenes trasladaron la atención a Villa Montaña, donde Atamán seguía completamente hundido después de ver a Leila besándose con David. El concursante reconoció que no podía olvidarse de las imágenes de su pareja con el soltero, tal y como ya se había avanzado en el programa anterior, y se mostró incapaz de digerir lo ocurrido.

La noche también dejó la reacción de Christian tras la irrupción de Mar en la villa. Aunque el concursante había amenazado con marcharse después del fuerte encontronazo con su pareja, finalmente afirmó que quería aguantar la experiencia y continuar en el programa pese a todo lo sucedido.

Con Atamán roto por Leila y Christian intentando recomponerse tras su crisis con Mar, la noche llegó a su fin en las villas. Las luces se apagaron y el programa dio paso al día siguiente, con varias relaciones todavía más tocadas.

Sandra Barneda irrumpió en las villas para anunciar las terceras citas de los participantes.

Sandra Barneda irrumpe en las villas y anuncia las terceras citas

El día comenzó con el mismo ánimo con el que terminó la noche anterior: Atamán seguía hundido en Villa Montaña, incapaz de quitarse de la cabeza las imágenes de Leila besándose con David. Su compañero Lucas intentó consolarle, pero el concursante continuaba completamente bloqueado por lo ocurrido en la hoguera.

Mientras tanto, en Villa Deseo, Leila y David seguían estrechando su vínculo. El soltero le preguntó cuánto tiempo tardaba en enamorarse, a lo que ella respondió que no lo sabía porque llevaba toda la vida con su novio. La conversación fue subiendo de tono emocional cuando David quiso saber si ella era de relaciones largas o si podría cortar y pasar varios años soltera. Leila reconoció que no lo tenía claro porque se ilusiona muy rápido, algo con lo que él se sintió identificado.

La situación de Mar era muy distinta. La concursante apareció triste en la piscina junto al resto de sus compañeras, todavía afectada por lo que había visto de Christian. Mar aseguró que, hiciera lo que hiciera su novio a partir de ahora, para ella ya había cruzado una línea. En la otra villa, Christian intentaba explicar a sus compañeras cómo había vivido el encuentro con Mar y se mostraba convencido de que, con una conversación, podrían arreglar lo ocurrido y abandonar juntos la experiencia.

El programa también empezó a desarrollar la llegada de Alba, nueva participante y pareja de David, el chico incorporado a Villa Montaña. Él aseguró que su relación estaba en un buen momento y que confiaba en que ninguno de los dos caería en la tentación. Poco después, Alba reconocía en Villa Deseo que actualmente estaban bien y, al ser preguntada por qué soltero le parecía más guapo, señaló a Óscar, porque le recordaba físicamente a su novio.

La calma se rompió cuando Sandra Barneda apareció por sorpresa en Villa Deseo. La presentadora explicó a las chicas que Alba entraba como sustituta de Ainhoa, después de lo ocurrido con Álex. También habló con Mar sobre su irrupción en Villa Montaña. La concursante pidió disculpas, aunque insistió en que no entendía la actitud de Christian. Sandra fue clara y le advirtió de que sus actos iban a tener consecuencias.

Después llegó el turno de Yuli, que volvió a enfrentarse al dolor de escuchar a Lucas decir que no estaba enamorado de ella y que se estaba replanteando la relación. Tras ese momento, Alba marcó sus límites para la luz de la tentación y Sandra cambió el tono de la visita: quería que las chicas se animaran y eligieran a los solteros con los que querían disfrutar de su tercera cita.

Julia decidió repetir con Amar, con quien aseguró sentirse muy cómoda. Mar volvió a escoger a Charly por tercera vez. Leila, como era previsible, eligió de nuevo a David, con quien su conexión no ha dejado de crecer. Yuli repitió con Óscar, que se mostró con ganas de seguir conociéndola. Por último, Alba reconoció que apenas había tenido tiempo para tratar con los solteros, pero señaló a Cristian como el chico que más le atraía físicamente y que más cercano se había mostrado con ella.

La ronda continuó en Villa Montaña, donde Sandra también habló con los chicos antes de anunciar sus citas. Atamán reconoció que no estaba bien y que le dolía que Leila pudiera tirar por la borda once años de relación en apenas unos días. Sandra se fijó en que el concursante buscaba de forma inconsciente el anillo que se había quitado, aunque él aseguró que no se arrepentía de haberlo hecho. Aun así, admitió que si Leila acudiera arrepentida, podría llegar a perdonarla.

Sandra también le confirmó que su irrupción en la villa de las chicas tendría consecuencias. Lo mismo ocurrió con Christian, que reconoció estar mal tras ver a Mar tan afectada. La presentadora le recordó que su acercamiento a su pareja fuera de los cauces del programa también tendría repercusiones.

Después, David marcó sus límites para activar la luz de la tentación, igual que había hecho Alba en la otra villa, y llegó el momento de elegir las terceras citas. Luis escogió a Nieves, Lucas volvió a elegir a Lucía y Christian repitió con Ainhoa. Atamán, aunque reconoció que no tenía las mismas ganas que sus compañeros, decidió darse una oportunidad y eligió a Claudia porque pensaba que podía venirle bien. Por su parte, David vivió su primera elección y se decantó por Fátima.

La fiesta en las villas volvió a disparar las alarmas y dejó nuevos acercamientos entre concursantes y solteros.

Las alarmas vuelven a sonar durante la fiesta en las villas

La última parte del programa estuvo marcada por una nueva fiesta en ambas villas, con juegos, acercamientos y varias alarmas que volvieron a disparar la tensión entre los participantes. En Villa Montaña, Nieves y Luis protagonizaron uno de los primeros momentos de complicidad de la noche, cuando ella le pintó un dibujo en el pecho con sus iniciales, N y L. Sin embargo, el gesto incomodó a Luis, que no terminó de sentirse bien con la situación y decidió volver a ponerse la camiseta.

Mientras tanto, en Villa Dseo, Julia mantuvo una conversación con Amar, después de que el soltero la notara algo triste. La fiesta continuó con juegos para dar la bienvenida a Alba, la nueva compañera, y ahí llegó uno de los momentos que hizo subir la temperatura: Cristian le puso cacao en el cuello y se acercó para quitárselo.

La tensión también creció en Villa Montaña con David y Fátima. Durante la fiesta, ella acarició el pecho del concursante y bajó la mano, un gesto que terminó activando la luz de la tentación en la otra villa. Entre tanto, Charly y Mar tuvieron una conversación más tranquila en las hamacas. Ella le confesó que le encantaba el anime y el soltero se mostró sorprendido al descubrir que compartían esa afición. Fue uno de los pocos momentos de calma para Mar después de una noche especialmente complicada por todo lo ocurrido con Christian.

El tramo final de la fiesta devolvió el protagonismo a Atamán, que apareció con un vaso lleno de hielos. El juego derivó en una dinámica en la que los participantes debían pasarse el hielo por el cuerpo recreando su postura sexual favorita. Los primeros en realizar el juego fueron Christian y Ainhoa, algo que provocó que sonase la alarma en Villa Deseo y que dejó especialmente tocadas a Mar, Julia y Alba.

Yuli y Óscar aparecieron cada vez más cerca en el jacuzzi antes de la próxima hoguera de los chicos.

El avance apunta a más alarmas y a la primera escena de sexo de la edición

El avance del próximo programa mantuvo la dinámica de alarmas durante la fiesta y dejó varios momentos que prometen agitar todavía más la convivencia en las villas. Uno de los más destacados volvió a tener como protagonistas a Leila y David, que siguen acercándose cada vez más. En las imágenes, ella reconocía que se moría de ganas, aunque intentaba frenarse: "No puedo". David, por su parte, le respondía con una frase directa: "Tu novio ya soy yo".

También se pudo ver un nuevo acercamiento entre Nieves y Luis. La soltera le preguntaba si en algún momento había tenido ganas de besarla, dejando en el aire hasta dónde puede llegar su conexión. Otro de los focos del avance fue Atamán, que aparecía en escenas muy cercanas con Claudia, tanto en la piscina como en el sofá, después de haber pasado los últimos días completamente hundido por lo ocurrido con Leila.

El avance, además, dejó entrever la que podría ser la primera escena de sexo de la edición y mostró a Alba completamente derrumbada. En otra secuencia, Andrea, una de las solteras, hacía un comentario mientras otra tentadora le daba un masaje a Atamán. Claudia aparecía entonces algo más atrás y reconocía que no había visto esa situación.

El cierre del avance apuntó a otro posible punto de inflexión: Yuli y Óscar aparecían cada vez más cerca en el jacuzzi, en una escena en la que parecía que estaban a punto de besarse. Las imágenes también insinuaron otra escena íntima antes de anunciar la próxima hoguera de los chicos, que llegará cargada de nuevas imágenes y reacciones.