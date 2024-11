Disney+ muestra sus estrenos más esperados de 2025: 'Alien: Planeta Tierra', 'Daredevil', 'The Bear'...

Disney+ |

Con la llegada de 'Deadpool y Lobezno' a Disney+, la compañía de Mickey Mouse ha publicado un tráiler con avances de las nuevas series que van a llegar a la plataforma de streaming a lo largo de 2025. El servicio digital ha compartido un vídeo que muestra imágenes de estas producciones, ya sean inéditas o que preparan su regreso.

Algunos de esos títulos son 'Alien: Planeta Tierra', que supone el salto a la televisión de la mítica saga iniciada en los años setenta por Ridley Scott; 'The Bear', que regresará con su cuarta temporada; 'Star Wars: Tripulación perdida', que se lanzará en diciembre con la intención de obtener mejores resultados que 'The Acolyte'; o 'Daredevil: Born Again', primera temporada del superhéroe ciego de Marvel en Disney después de su llegada desde Netflix.

El avance también incluye metraje de 'Chad Powers', con Glen Powell mostrando un registro de comedia; 'Una buena familia americana', que tiene a Ellen Pompeo al frente de su elenco; y otros títulos como 'Pesadillas: La desaparición', la segunda temporada de 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo', 'Paradise' y 'Ironheart', que ampliará el catálogo de ficciones de Marvel Television a partir del 25 de junio del año que viene.