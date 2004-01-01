El desafío |

La cuarta gala de la sexta edición de 'El desafío' dejó una noche intensa, cargada de tensión, peligro y grandes peripecias. Entre polémicas con el jurado, pruebas extremas y retos personales, el programa volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los formatos estrella del prime time de Antena 3.

Uno de los momentos más tensos de la noche lo protagonizó María José Campanario tras enfrentarse a la prueba de 'Ballesta letal'. La concursante logró acertar el blanco fijo a la primera y el móvil en el segundo intento, completando con éxito un reto de enorme dificultad. Sin embargo, la valoración del jurado desató su enfado, especialmente al recibir un 2 por parte de Pilar Rubio, frente a los dos 4 de Juan del Val y Santiago Segura. "Estoy empezando a mosquearme ya de verdad", reaccionó Campanario, defendiendo la complejidad del desafío y generando un encontronazo que marcó la gala.

El riesgo físico llegó de la mano de Eduardo Navarrete, que se enfrentó al temido quad en llamas. Con visión reducida, rodeado de humo y fuego real, el diseñador afrontó el circuito tras confesar su miedo y asegurar que había pedido "el máximo de fuego posible". Pese al agobio y la peligrosidad de la prueba, Navarrete consiguió completarla con éxito, firmando uno de los retos más espectaculares de la edición.

La noche culminó con el reto mayúsculo de Patricia Conde, que dejó a todos sin palabras en la prueba de apnea. La presentadora aguantó 3 minutos y 43 segundos bajo el agua, superando lo logrado en los ensayos y resistiendo incluso cuando el coach pidió sacarla por seguridad. Su marca, premiada con tres dieces, la convirtió en la ganadora de la cuarta gala, coronando una noche que volvió a llevar 'El desafío' al límite.