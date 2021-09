El ventrílocuo ha estado en el punto de mira tras sus problemas con la Agencia Tributaria.

Algo que caracteriza a 'Equipo de investigación' es su labor semanal por adentrarse en diversos temas de radiante actualidad. Durante su habitual parón veraniego, una bomba estalló frente a las cámaras de televisión: José Luis Moreno fue detenido y acusado de haber defraudado millones de euros a la Agencia Tributaria. De hecho, llegó a ser detenido en medio de la macrooperación Titella.

Meses después de que se diera a conocer la noticia y de su puesta en libertad, Glòria Serra y su equipo de periodistas han indagado en "las 7 vidas de Moreno", para que los espectadores conozcan toda la verdad a las 22:00h del viernes 17 de septiembre. "Vamos a hablarles de un personaje que podría estar perfectamente buscado. Nadie sabe absolutamente nada de él".

La voz en off que acompaña las imágenes revela algunos de los detalles que el programa dará a conocer: "Habla trece idiomas, empezó como médico. Él ahora es empresario y ha dejado dormidos a sus muñecos que le han acompañado durante treinta años", mantiene justo después. En definitiva, un meticuloso repaso por la vida del productor ejecutivo de 'Aquí no hay quien viva' que puede sorprender a más de uno y que, sin duda, no dejará indiferente a nadie.