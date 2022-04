El país confía en regresar a la gran final con un tema con estribillo en español.

UER

Rumanía vuelve pisando fuerte a la edición del Festival de Eurovisión 2022. El país intentará clasificarse en la Gran Final con WRS y "Llámame", canción ganadora del Selectia Nationala 2022, preselección rumana para el certamen. El tema, que cuenta con un ritmo muy pegadizo, consta de un estribillo en español, cuyo verso "hola mi bebebé, llámame, llámame" se tatúa a fuego en la mente y no se puede dejar de tararear en cualquier momento. A su vez, el cantante conoce nuestro idioma, algo que podría beneficiar a su candidatura para el mes de mayo en Turín.

Por su parte, WRS comenzó su carrera musical en 2015 al ingresar en una banda musical llamada Shot. Sin embargo, se mudó a Londres, donde ya comenzó su trayectoria como solista, lanzando temas como "Why", seguidos de "Tsunami" o "Amore", este último alcanzando más de 2 millones de escuchas en Spotify. No obstante, "Llámame" también será un gran hit en su carrera en la industria, y que seguro destacará notablemente entre los seguidores del festival. Además, el intérprete ha hecho ligeras modificaciones en su canción, lanzando una nueva versión específica para dicho evento, con el fin de poder llegar lo más lejos posible y, por tanto, alcanzar una buena posición que no consiguen desde 2017 con "Yodel it!" de Ilinca y Alex Florea, que obtuvieron un séptimo puesto en la Gran Final.