'Eurovisión Diaries': Analizamos los artistas confirmados para Benidorm Fest, ¿cumplirán las expectativas?

De las 886 canciones que ha recibido RTVE, ya conocemos algunos de los cantantes que han presentado su candidatura.

Almudena M. Lizana / Héctor Alabadí

El arranque de la temporada eurovisiva ya es un hecho. No obstante, este año lo hace de una manera muy diferente a la de otros años, ya que en esta ocasión contamos con el Benidorm Fest, la preselección española en la que RTVE escogerá al representante de España en Festival de Eurovisión 2022, que se celebra en Turín el 10, 12 y 14 de mayo de 2022. De esta manera, hemos analizado las claves del Benidorm Fest, donde se han recibido 886 canciones, de las cuales 194 han sido invitación directa.

Entre los artistas que han confirmado su participación, nos encontramos con Amor Romeira, Marta Sango, The Macarena, el rapero Rayden y el grupo Tanxugueiras. No obstante, hay otros nombres que suenan con fuerza, pero que todavía no se han confirmado. Uno de ellos es el de Ana Mena, que jugó al despiste al publicar en sus redes sociales una fotografía que podía entenderse como un guiño eurovisivo.

Por otra parte, Rigoberta Bandini también es otra de las artistas que entra directa a nuestra carta a los Reyes Magos. Respecto al festival, nos preguntamos si va a cumplir las expectativas que están creando, ya que, a pesar de que se celebrará a finales de enero de 2022, todavía desconocemos muchos detalles del mismo. ¿Les ha pillado un poco el toro a la hora de organizarlo?