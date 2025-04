Por Beatriz Prieto | |

Los concursantes de 'Supervivientes 2025' tras las nominaciones de la gala 6

La sexta gala de ' Supervivientes 2025 ', celebrada la noche del jueves 10 de abril,, antes de una nueva ronda de nominaciones. Esta, de hecho, incluyó por primera vez a los habitantes de dicha localización, lo que

"Hoy vamos a vivir un giro inesperado: los supervivientes de Playa Misterio podrán nominar a las otras playas", anunció Jorge Javier Vázquez al comienzo de la gala, sobre un cambio que se daba por primera vez en la edición. Asimismo, el juego de localización también sufrió otro giro: el grupo de Playa Furia lograba la victoria tras semanas de derrotas, por lo que pudieron cambiarse a Playa Calma. En el lado opuesto, las pruebas de líder, que consistieron en aguantar el máximo tiempo posible entre los escalones de dos pirámides, no dieron sorpresas: Anita Williams sumó un nuevo liderazgo tras perderlo la semana pasada, mientras que Damián Quintero repitió por tercera vez.

Con ambos líderes inmunes, los habitantes de Playa Misterio procedieron a dar sus puntos, empezando por Makoke, quien nominó a Joshua Velázquez por haber "tenido más enfrentamientos con él", consciente de que "a Laura la han salvado varias veces". Mientras, Manuel González argumentó que "solamente he convivido con dos personas y no me gusta prejuzgar sin conocer", razón por la que daba su punto a Montoya, dado que "a Anita no a puedo nominar, que es la persona que me ha hablado peor". En cuanto a Gala, nominó a Carmen porque "me ha sentado muy mal que critique la tarta que le hicimos", mientras que Nieves cerró la ronda nominando a Almácor, "con el que tengo menos afinidad".

Un nominado novato

Nieves, Makoke, Manuel y Gala en las nominaciones de la gala 6 de 'Supervivientes 2025'

Desconocedores de esos puntos extra, Playa Furia inauguró las nominaciones, que situaron a Laura en la palestra por tercera vez con los votos de Koldo Royo, Borja González y Àlex, quienes coincidieron en señalar de la gaditana que "es la que menos aporta". Anita tomó entonces la palabra para su nominación directa, que propició el debut de un compañero en la palestra: "Quiero dejar descansar a Koldo, que ya le toca, y voy a nominar a Àlex porque con todos los demás hablo más, y con él no tanto. Creo que tampoco se moja mucho".

En el turno de Playa Calma, el voto de Gala contra Carmen se sumó a los de Pelayo Díaz y Almácor, por su relación más distante, lo que evitó un empate con Pelayo y dejó a la valenciana como nominada de grupo por tercera vez. Mientras, Damián optó por nominar a Montoya, que sumaba también tres veces en manos del público, con el objetivo de que "este grupo no se quede cojo y se vaya uno" del equipo contrario, dado que la marcha de Gala les había dejado con cinco integrantes en el equipo, frente a sus siete rivales. Una descompensación que se verá solventada con la unificación de Playa Misterio, a la que ya le pusieron fecha.