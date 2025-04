Por Alejandro Rodera |

La segunda temporada de ' The Last of Us ' nos reunirá con Joel y Ellie, pero en un momento muy diferente. La nueva entrega, que constará de siete episodios,tras el cual los personajes interpretados por Pedro Pascal Bella Ramsey ya estarán asentados en la comunidad de Jackson, dondey su figura paterna debe lidiar con las consecuencias de sus actos en Salt Lake City.

Además, ambos se enfrentan al desafío de aprender a vivir en sociedad mientras su conexión se resquebraja poco a poco por culpa de una dolorosa mentira. Por tanto, la incidencia de los personajes secundarios (y no tan secundarios) es aún más relevante que en la entrega previa, cuya estructura de road trip traía consigo unas apariciones mucho más puntuales.

En ese plantel encontraremos a rostros ya conocidos que tendrán más peso en la trama. Por ejemplo, Maria (Rutina Wesley) y Tommy (Gabriel Luna), el hermano de Joel, que se encargan de liderar a los habitantes de Jackson, serán muy útiles para expandir esta ambientación con respecto a los videojuegos. Y en la otra cara de la moneda están los recién llegados, que serán los verdaderos culpables de la revolución de la serie. Por ello, aquí os presentamos a los personajes junto a su versión en la obra original de Naughty Dog.

Dina

Isabela Merced será el gran apoyo de Ellie al meterse en la piel de Dina en 'The Last of Us'

Los fichajes de 'The Last of Us' tendrán un impacto mayor o menor en los dos protagonistas, pero si nos referimos a Ellie y, en concreto, al apartado sentimental, el primer nombre en emerger es sin duda el de Dina, otra de las ciudadanas de Jackson. El personaje interpretado por Isabela Merced ('Alien: Romulus', 'Superman') ha sido descrito por HBO como "un espíritu libre cuya devoción por Ellie será puesta a prueba por la brutalidad del mundo en el que habitan". Vamos, que no van a tener las cosas nada fáciles para salir adelante.

Jesse

Young Mazino encarna a Jesse en la segunda temporada de 'The Last of Us'

De la misma manera, Jesse forma parte de la comunidad de Jackson, en la que destaca por ser muy responsable y diligente en lo que respecta a cumplir con sus funciones. De hecho, según la cadena de pago, el joven "pone las necesidades de los demás por delante de las suyas, a veces con consecuencias terribles". Además, Jesse, que está interpretado por la carismática revelación de 'Bronca', Young Mazino, es una de las aristas del triángulo completado por Ellie y Dina.

Gail

Catherine O'Hara interpreta a Gail, una de las habitantes de Jackson en 'The Last of Us'

El repaso de las novedades más destacadas de Jackson termina con Gail, la psicóloga interpretada por Catherine O'Hara ('Schitt's Creek'). En su caso, probablemente no tenga tanto recorrido como Dina o Jesse, pero sí será necesaria para conocer mejor a Joel durante sus sesiones de terapia. Además, pese a no existir en el videojuego, Gail está relacionada con Eugene (Joe Pantoliano), un personaje al que se hacía mención y que aquí será expandido al estilo de Bill y Frank.

Abby...

Kaitlyn Dever asume el desafiante rol de Abby en 'The Last of Us'

En la segunda temporada de 'The Last of Us' también habrá vida más allá de los muros de Jackson. Tanto es así que un personaje ajeno a ese entorno irrumpirá en la ficción para ponerla patas arriba. Nos referimos a Abby, la incorporación más destacada, que promete removernos tanto como cuando teníamos el mando entre las manos. En aquel momento, sus actos y su historia personal sobrecogieron a millones de jugadores, y ahora es el turno de Kaitlyn Dever ('Creedme') de recoger el testigo y prender fuego a este universo con su interpretación de una joven que, tras sufrir un traumático suceso, empleará todas sus habilidades militares para saciar su sed de venganza.

... y su grupo

Manny, Nora, Mel y Owen acompañan a Abby en su misión en 'The Last of Us'

Abby no desembarcará sola en 'The Last of Us'. Junto a ella aparecerán los demás integrantes de un grupo marcado por la violencia: Spencer Lord ('Riverdale') interpreta a Owen, "un alma amable atrapada en el cuerpo de un guerrero condenado a luchar con un enemigo que se niega a odiar"; Ariela Barer ('Marvel's Runaways') da vida a Mel, "una joven doctora cuyo compromiso de salvar vidas se ve desafiado por las realidades de la guerra y el tribalismo"; Danny Ramirez ('Falcon y el Soldado de Invierno') se mete en la piel de Manny, "un leal soldado que teme fallar a sus amigos cuando más lo necesiten"; y Tati Gabrielle ('You') como Nora, "una doctora militar a la que le cuesta lidiar con los pecados de su pasado". Todos ellos comparten orígenes con Abby y, aunque el grupo se haya reducido con respecto al videojuego, seguirán siendo vitales para comprender una parte importante de la historia.

Isaac

Jeffrey Wright vuelve a interpretar a Isaac en 'The Last of Us' tras su labor en el videojuego

Muy lejos de Jackson conoceremos a Isaac. Si en la primera temporada se nos presentó el enfrentamiento entre los Luciérnagas y FEDRA, en la segunda (y en la tercera) se hará especial hincapié en la cruenta lucha entre el Frente de Liberación de Washington (WLF) y los Serafitas. En medio de ese conflicto desplegado en Seattle está Isaac Dixon, que será interpretado una vez más por Jeffrey Wright ('Westworld') tras haberle encarnado en 'The Last of Us Parte II'. Este influyente personaje "buscó la libertad pero en vez de eso se ha obsesionado con una guerra infinita" en su rol de líder del WLF.