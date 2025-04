Por Sergio Navarro |

La segunda gala de la 12ª edición de ' Tu cara me suena ' ya ha tenido lugar y, como siempre, hemos conocido el listado de artistas que serán imitados en la próxima, la gala 3. Tras proclamarse ganador Mikel Herzog Jr. con su imitación de Bruno Mars y Lady Gaga junto a Andrea Guasch . Así, Bertín Osborne ha sido el primero en darle.

El artista, que solo ha pedido que a quien tenga que imitar la semana que viene "no tenga pedrería" tras haber hecho de Elvis Presley, tendrá que meterse en la piel de Antonio Flores. Automáticamente, la cámara ha grabado la reacción de Lolita Flores al ver en pantalla a su hermano. "Sé que con cariño lo va a hacer y yo lo voy a mirar desde ahí", ha dicho la miembro del jurado.

El plató de 'Tu cara me suena' en el momento del pulsador

Al ser preguntado Manuel Baqueiro por qué pedía al pulsador, en lugar de hablar de artistas, se ha pasado a las puntuaciones: "Un 8, un 9, un 10 y un 12". Tras la broma, ha caído en la casilla de "Original y copia" para luego desvelarse que imitará a La la love you con el grupo sobre el escenario. Al leer el nombre, el concursante no ha sabido reaccionar al no reconocerlos, y cuando Manel Fuentes le ha preguntado directamente por la banda, ha respondido: "Me quiere sonar".

Lista de imitaciones de la Gala 3

Bertín Osborne: Antonio Flores

Manu Baqueiro - La la love you (Original y copia)

Goyo Jiménez: Viceversa

Yenesi: Yurena (Training VIP)

Ana Guerra: Thalía

Melani: La quinta estación

Gisela: Nasty Springfield

Esperansa Grasia: Lola Young

Mikel Herzog: Maroon 5

También ha dado juego Yenesi, que aunque le "ha gustado este rollo de hombre antiguo" tras hacer de Luis Miguel, ha pedido Crazy Frog. El presentador le ha dicho que lo ve poco probable, pero al ver que salía la casilla de "Training VIP", la concursante ha vuelto a ilusionarse por si Crazy Frog aparecía en el programa. Finalmente, ha salido Yurena, quien irá a entrenar a Yenesi, quien a su vez ha dicho que "es nuestra crazy frog".

Mikel Herzog con Manel Fuentes en el pulsador de 'Tu cara me suena'

Las palabras de Mikel a sus compañeros

Antea de darle al pulsador, Mikel ha asegurado que si le toca de nuevo la casilla de "Trae a un amigo" volvería a pedir a Andrea Guasch de nuevo y, a continuación, ha querido dirigirse a sus compañeros: "Me siento súper orgulloso de poder estar viviendo estos con vosotros, y no lo digo por decir porque sois unos currantes de la leche y es precioso ver trabajar a gente que no se dedica al mundo del escenario como cantante, y es una barbaridad. Hay nivelazo. Hoy he ganado yo pero de verdad que podría haber ganado cualquiera de vosotros".