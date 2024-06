RTVE |

Patricia Conde vuelve a Televisión Española de la mano de 'Invictus'. La cómica y presentadora será la encargada de conducir este loco y divertido formato familiar de RTVE que se emitirá en La 1. "Un concurso en el que mezclamos deporte, juegos y muchas risas, ¿te atreves?" son las palabras que utiliza la presentadora para describir el programa en este primer vistazo que ha ofrecido la cadena pública como inicio de su promoción.

En el avance se han revelado muchos de los rostros famosos que se atreverán, tal y como dicta el eslogan del programa, a participar en este formato deportivo: David Fernández, Canco Rodríguez, Adrián Lastra, Lolita Flores, Feliciano López, Elena Furiase, Bibiana Fernández, Gonzalo Miró, Julio Iglesias Jr, Mónica Cruz, Javier Coronas, Silvia Alonso, Susi Caramelo, Boris Izaguirre, Yolanda Ramos y Kiko Rivera, entre otros.

El concurso enfrentará en cada programa a dos equipos de famosos, cuyo capitán será un deportista reconocido, a través de estas pruebas físicas de todo tipo. Este programa es una adaptación del formato británico de Sky One 'A League of their Own', que presentaban James Corden y Romesh Ranganathan y que llegó a tener hasta 18 temporadas desde que se estrenara en el año 2010.