Jorge Javier Vázquez: "El reto es que 'El diario de Jorge' sea diferente; no quería 4 sillas y el presentador"

El presentador recuerda lo que pensaba "cuando estaba en casa, después de comer me entraba la modorra": "¿Y yo he estado cerca de 15 años a esta hora? A mí no me pillan en otra. ¡Pues mira!".

"Estoy muy ilusionado y estoy recibiendo mensajes muy alentadores; noto impaciencia por ver el programa"

"A mí no me han llegado peticiones para venir a 'El diario', ya saben dónde tienen que ir... a mí me llegan para otras cosas"

"Me han contado que hay historias que me van a sorprender muchísimo y que me lo voy a pasar muy bien"

"El punto que da el directo de saber que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento es importante"

"Me gusta estrenar en verano, porque da la sensación de que las cadenas no apuestan por la tele en verano"

"Me gusta volver a tratar con anónimos. Desde que empecé con 25 años he estado trabajando con famosos"

"Me lo he pasado muy bien con los famosos, me he divertido, me he emocionado, pero llega un momento que tengo tan trabajada esa vertiente ya que que aparezcan los anónimos me da alegría"

"Sé lo que significó 'El diario de Patricia' para una generación de gente que estaba enganchadísima al programa"

"El reto que tenemos es conseguir que la gente vea cosas diferentes; yo no quería cuatro sillas y el presentador. Eso ya se hizo y de un modo magistral"

"El equipo está haciendo todo lo posible para sorprender al espectador"

"Vamos a ver cómo una historia contada de distintos puntos de vista varía tantísimo "

"Tengo a Germán como guionista trabajando con nosotros y me da muchísima alegría, es un profesional buenísimo"

"Que el equipo controle tantísimo del género me da mucha tranquilidad"

"Vi algo al principio de 'Ni que fuéramos' por la curiosidad, y luego ya lo que me sale por redes"

"Yo lo veo de distinta manera; vosotros lo veis como los colaboradores, pero para mí forman parte de mi vida"

"yo he visto más horas a María Patiño que a mi madre; para mí son mi familia"

"Belén Esteban me dice que nunca puedo quedar pero es ella la que no para"

"En estos programas lo importante es que te interese lo que te cuentan"

"Yo pensaba: Qué bien se está sin trabajar"

"Cuando estaba en casa, después de comer me entraba la modorra y pensaba: ¿Y yo he estado cerca de 15 años a esta hora? A mí no me pillan en otra. Pues mira.

"¿A mí qué me va a preguntar Carlos Latre de consejos en el access? ¿Crees que yo estoy para consejos?"

"Latre, yo te voy a ver, pero consejos no te voy a dar"

"Tengo muchas ganas de ver el programa de Latre y todo el universo que ha creado"

