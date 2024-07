Mediaset |

Jorge Javier Vázquez ya ha salido a la caza de sorprendentes testimonios que impacten a la audiencia en su nuevo programa, 'El diario de Jorge'. Así lo vemos en la nueva promo que ha lanzado Telecinco, donde el presentador se muestra muy interesado en perseguir aquellas historias que escucha por la calle y que merecen ser contadas. Y es que las personas anónimas y sus vidas son las grandes protagonistas de este formato de Boomerang TV, que llegará "muy pronto" a las tardes de lunes a viernes.

En la promo, Vázquez no pierde detalle de las conversaciones que escucha en una biblioteca, en el ascensor o una terraza. "Nadie me entiende en casa, soy el bicho raro de la familia. A quién se lo cuente...", escucha el comunicador de un chico. "Es la mujer de mi vida. Me gustaría decírselo de una forma especial, pero no sé cómo hacerlo", escucha de otras chicas. Lo vemos, literalmente, corriendo por intentar dar con estas historias, pero sin éxito. Sin embargo, sí que consigue hablar con una mujer, de la que escucha que la dejaron "plantada en un altar". "Desde entonces, todos me ha salido rana. ¿A quién se lo cuento?", se queja ella antes de que irrumpa su conversación. "Pero, ¿a quién se lo vas a contar? ¡Pues a mí! Estoy deseando escuchar vuestras historias".

El programa recuperará el espíritu de 'El diario de Patricia', programa presentado por Patricia Gaztañaga entre 2001 y 2008 en Antena 3. A esta etapa le siguió otra con Juan y Medio al frente, con su 'Diario y Medio' en las tardes de Antena 3 que duró casi un año. Y más tarde, en octubre de 2008 y hasta 2011, Sandra Daviú se puso al frente con 'El diario'. Ahora, Mediaset recupera el género talk show que tan buenos resultados da en las autonómicas.