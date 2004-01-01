FormulaTV
Krystal Forever: "Fui a 'Drag Race' a pasármelo bien y no me acordé que era un concurso; ese fue mi error"

Ha repasado cada una de sus polémicas y discusiones con sus compañeras: ""Si peleo con mis hermanas de sangre, ¿no voy a pelear con mis hermanas drag?".

Almudena M. Lizana / Sergio NavarroPublicado: Miércoles 29 Octubre 2025 18:07 (hace 2 horas)

Titulares de Krystal Forever

  • "Me siento feliz, estoy contenta con mi paso por 'Drag Race España'"
  • "Viví el capítulo intensamente"
  • "Ver las discusiones con mis hermanas es muy doloroso, hoy en día tenemos un contacto más bonito y familiar"
  • "Me presenté a 'RuPaul's Drag Race' y en España lo intenté tres veces"
  • "Estoy dispuesta a vivir nuevamente la experiencia con un 'All Stars' "
  • "Quería demostrar en 'Drag Race

