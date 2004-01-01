Larry David regresa a HBO con el primer tráiler de su nueva serie

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Larry David recorrerá diferentes momentos históricos en su nueva serie, que finalmente ha confirmado cuál será su título: 'Life, Larry & The Pursuit of Unhappiness'. De la mano de ese formato, el creador de 'Curb Your Enthusiasm' vuelve a unir fuerzas con HBO, aunque esta vez lo hace con un planteamiento cimentado sobre sketches con un pronunciado carácter histórico.

De hecho, el tráiler compartido por la cadena de pago muestra uno de esos sketches al lanzar a David al icónico instante del Día de la Victoria sobre Japón inmortalizado por Alfred Eisenstaedt en Times Square. En la fotografía, un marinero besaba a una mujer en medio de la calle para celebrar el triunfo, pero en la serie todo se tuerce cuando el protagonista intenta sumarse al jolgorio y acaba metido en un embrollo de difícil salida.

Cada uno de los siete episodios de 'Life, Larry & The Pursuit of Unhappiness' cuenta con cuatro piezas de ese corte, las cuales han sido guionizadas por David junto a su socio Jeff Schaffer y empezarán a ver la luz a partir del 26 de junio. Además, Schaffer se encarga de dirigir y también produce junto a David y Barack Obama y Michelle Obama. En el reparto nos encontraremos con estrellas como Bill Hader, Kathryn Hahn, Jon Hamm o Sean Hayes.