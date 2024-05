Canal Quickie |

María Patiño no estaba de acuerdo con las declaraciones que dio Belén Esteban en 'Late Xou con Marc Giró' sobre Terelu Campos. No obstante, la respuesta de la hija de María Teresa Campos en 'Mañaneros' también la señalaba a ella: "¿Se ha preocupado María Patiño, Belén Esteban, los que estéis ahí, cómo estoy yo o cuáles son mis preocupaciones y mi situación?". Por tanto, Patiño ha contestado después de Esteban en 'Ni que fuéramos Shhh': "Tú te estás buscando la vida y yo lo entiendo y sabemos que es un problema tener relación con nosotros por parte de la cadena de enfrente".

Aunque Patiño entienda su situación ha sacado a la palestra lo que sí le ha molestado: "No hay ni una cadena del mundo que prohíba felicitar a una amiga, no existe ni un código ético que prohíba felicitar a unos compañeros". Además, ha añadido que ellos sí la felicitaron cuando apareció en "la Española y en la cadena de enfrente". Patiño está orgullosa de cómo ha tratado ella a Campos: "Tendrías que hacerme un homenaje, porque tú a mí me dijiste que nunca habías encontrado a alguien como yo que se hubiese portado como me he portado yo contigo".

La presentadora de 'Ni que fuéramos Shhh' ha recalcado que son "cinco personas con cinco cerebros independientes" y que ella no cambia "de opinión según el momento": "Sé que tienes una serie de limitaciones que te impide ser lo feliz que incluso te mereces, pero esa culpa no es mía". Patiño ha cerrado su intervención negando una posible reconciliación por su parte: "Ya no quiero que me escribas para felicitarme, ahora nos felicita la gente que nos ve cada día".