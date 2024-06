Marta Riesco recupera su trabajo como reportera en 'Ni que fuéramos Shhh': Así ha sido su primer reportaje

Canal Quickie |

Más de un año después de su despido de 'El programa de Ana Rosa', Marta Riesco ha vuelto a conseguir trabajo como reportera, y lo ha hecho en 'Ni que fuéramos Shhh'. Después de haber contado su historia y haberse enfrentado a Belén Esteban, el programa de TEN, al que tanto criticó en su momento, le ha ofrecido volver a dedicarse a lo que le apasiona.

La periodista se presentó con un vestido de gala y unas extensiones en la alfombra roja de los Premios Academia de la Moda Española, donde se encontró con personalidades como la de Marina Rivers, Laura Matamoros, María Pombo, Eduardo Navarrete o María Bas. Según confirmó la reportera, el tema era libre, de manera que centró la atención en su persona, siendo la mayoría de las preguntas sobre ella misma y su disputa con Belén Esteban. "Yo he sido una zorra de España", le dijo Marta Riesco a Nebulossa. "Como tú hay muchas personas que han sufrido, y la canción mucha gente no la ha entendido (...) Es ironía pura. Yo no estoy diciendo que soy una zorra, sino que tú me lo llamas", aclaró la representante de España en Eurovisión 2024.

Para presentar el reportaje, Riesco acudió al plató del Canal Quickie donde reconoció habérselo pasado "increíblemente bien". "Hubo gente a la que no le hizo ni puñetera gracia, pero los mejores fueron los de 'Socialité'", aseguró la influencer. "Siento que no caigo bien a determinadas personas y me hacía pequeñita, pero ahora siento que si no gusto, a tomar por saco", concluyó, sintiéndose muy reconfortada al escuchar cómo Belén Esteban contaba que sí le había gustado el reportaje.