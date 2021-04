'Master of None' cambia de protagonista en el tráiler de la tercera temporada

Aziz Ansari cede el testigo del protagonismo de 'Master of None' a Lena Waithe en una tercera temporada que se estrena el 23 de mayo en Netflix.

Netflix

Lena Waithe estará al frente de la tercera temporada de 'Master of None'. Tras las acusaciones dirigidas al cocreador y protagonista de la serie, Aziz Ansari, de sostener una inadecuada conducta sexual durante una cita, el creativo ha decidido acometer un sustancial cambio en la ficción de Netflix. No obstante, en los episodios que integran la nueva tanda Ansari ejerce de director y coguionista junto a Waithe, con quien se alzó con el Emmy por el episodio "Acción de gracias" en 2017.

Precisamente fue aquel episodio el que profundizó en la figura de Denise, el personaje de Waithe, y en la travesía que había superado hasta asumir su verdadera condición sexual sin que supusiera un conflicto con su familia. En la tercera temporada, el foco estará puesto en ella y en su nueva pareja, Alicia (Naomi Ackie, 'The End of the F***ing World'), con quien vivirá altibajos emocionales y se planteará cuestiones existenciales.

La nueva temporada lleva como subtítulo 'Momentos de amor' y consta de cinco episodios, que aterrizarán en Netflix el 23 de mayo. Desde ese momento nos podremos sumergir en este cuidado relato romántico, que tratará de mantener viva la refrescante esencia de la serie mientras explora nuevo territorio.