Por Sandra Alcaide Barrón |

Alba Carrillo ha estallado de nuevo contra Ana Rosa Quintana. La excolaboradora de Telecinco no se ha quedado callada ante el último desprecio de la presentadora de 'El programa de Ana Rosa', que tuvo una reacción peculiar ante una pregunta sobre la colaboradora durante una entrevista de FormulaTV.

La entrevista iba dirigida a hacer un balance sobre la temporada de 'El programa de Ana Rosa' y, en un momento dado, se le pregunta por sus excompañeros de Mediaset, y más concretamente por Alba Carrillo, con la que ha protagonizado varios conflictos. "¿Vas a entrar en el juego de Alba Carrillo diciendo cosas de moral y ética?", le preguntaban. A lo que su respuesta fue: "¿Quién es?". Tras esta pregunta, la presentadora intentaba dar por finalizada la entrevista, aunque finalmente se quedó a seguir respondiendo.

Ana Rosa Quintana durante la entrevista a FormulaTV, en la que se le pregunta por Alba Carrillo

Las redes viralizaban este fragmento de la entrevista en el que se puede ver cierto desprecio de la presentadora hacia Alba Carrillo, además de su intención de abandonar inmediatamente la entrevista por no querer hablar del tema. Respecto a esto, la colaboradora de TVE tenía mucho que decir y, al igual que otros muchos usuarios en redes que la defendieron, publicaba una extensa respuesta en su cuenta de Instagram.

"¿Y cómo le explico yo a este ser humano que todos los seres vivientes somos por el mero hecho de existir y merecemos respeto y dignidad? ¿Cómo le explico quién soy? ¿La que escribió un libro editado por la editorial más prestigiosa del mundo y lo escribió sola? ¿La que fue víctima de sus pocos escrúpulos periodísticos y a quién grabó en una fiesta privada a la que ella misma invitó? ¿La que no ha tenido nunca contacto con Villarejo porque no ha tenido que 'salvar' nunca a ningún marido? ¿La que nunca ha dicho que los gaditanos viven de paguitas pero voy allí a celebrar la boda de mi hijo?", declaraba Alba Carrillo.

Alba Carrillo junto a Inés Hernand en 'Pasa sin llamar'

Sin embargo, la tertuliana no se iba a quedar ahí y continuaba con sus críticas: "¿La que tuvo que interponer una demanda por su situación laboral en un programa de su productora? ¿La que trabaja en la cadena que te gana todas las mañanas? ¿La que nunca ha dicho que Usera es Chinatown? Y puedo seguir pero... prefiero echarme la siesta. Haznos un favor y vete a la radio. No por la edad, no me gusta el edadismo, es porque se te pone un carácter cada vez más agrio y se refleja en tu cara. Ni tu maravillosa estilista, a la que admiro profundamente, puede levantar tu plúmbea facha-da".

La respuesta de Lucía Pariente

De esta forma, Alba Carrillo estallaba contra Ana Rosa Quintana y enumeraba, una por una, algunas de sus polémicas más sonadas. Además, Lucía Pariente tampoco se iba a quedar callada ante el desprecio de la presentadora a su hija. "Ana Rosa Quintana, Alba Carrillo es una persona con más vergüenza que tú. No saber quién es Alba Carrillo te pone en calidad de mema. Tu frase no llama a indiferencia, llama a señora reventada, ignorada y clasista. ¿Sabes quién es? Tu horma de zapato. ¡Vigila tus gestos con el reportero!".