Por Sandra Alcaide Barrón |

Noelia Núñezdesde hace unos días. Tras su dimisión, la exdiputada y exvicesecretaria nacional del PP ha estado concediendo algunas entrevistas a los medios para. Además, también estuvo contando cómo se tomó la decisión de su dimisión dentro del partido.

En esta ocasión, Noelia Núñez visitaba el plató de 'Todo es mentira' para enfrentarse a una nueva entrevista. Durante el programa tuvo algún que otro encontronazo con algunos colaboradores como Pilar Rahola o Pablo Echenique, que le echaron en cara algunas cosas de su partido.

Noelia Núñez en el plató de 'Todo es mentira'

La entrevista transcurría con normalidad, y fue entonces cuando Fabián Pérez mostraba desde redacción la pillada a una nueva mentira de Noelia Núñez sobre su formación, justo minutos antes en su propio plató. "Si el refrán dice que no hay que pedirle peras al olmo, tampoco hay que pedirle a esta redacción que no coteje todo lo que sucede en directo en este programa". A continuación, se mostraban unas imágenes en las que Noelia Núñez había afirmado minutos antes que tan solo le quedaba "un poquito menos de la mitad" para finalizar la carrera de Derecho.

Sin embargo, desde la redacción de 'Todo es mentira' habían detectado, de nuevo, otra mentira: "Esto es lo que ha dicho Noelia Núñez hoy y esto era lo que decía hace diez años". Es entonces cuando se mostraba el audio de una entrevista de la exdiputada del Partido Popular en el que su relato era bastante diferente. "Estoy acabando Derecho, me queda el TFG", declaraba.

Noelia Núñez hablando de Isabel Ayuso y su dimisión en 'Todo es mentira'

La justificación de Noelia Núñez a su pillada

Tras esta pillada monumental por parte del equipo de 'Todo es mentira' a una nueva mentira de Noelia Núñez, la política intentaba justificarse y salir del apuro. "Creo que me he expresado mal, 85 créditos me quedan". Respecto a esto, Pablo González Batista le rebatía: "Has dicho en esa entrevista que tan solo te queda el TFG, y del TFG estás bastante lejos aún". Finalmente, ella se excusaba: "Cometí un absoluto error".