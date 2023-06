Netflix |

Netflix ha anunciado durante TUDUM sus platos fuertes para los próximos meses. Y entre los múltiples proyectos de series y películas se ha colado un videojuego dirigido a los fans de la miniserie 'Gambito de dama' y, por supuesto, para los amantes del ajedrez.

Descrito como una experiencia inversiva, "El ajedrez de Gambito de Dama" será lanzado el próximo 24 de julio y combinará elementos de la historia y los personajes de la ficción de Netflix con el aprendizaje de los entresijos del clásico juego de mesa con tutoriales, rompecabezas y partidas en solitario o con amigos. Según la compañía, más allá del tablero de ajedrez, los jugadores se reencontrarán con rostros familiares como el señor Shaibel y Borgov, visitar lugares icónicos como la casa de Beth, el orfanato Methuen, el torneo de Las Vegas, entre otros.

Esta no es ni mucho menos la primera vez que Netflix adapta a videojuego una de sus producciones. De hecho, uno de los títulos más populares del servicio hasta ahora es "Too Hot to Handle: Love is a Game", basado en el dating 'Jugando con fuego'. Además, la compañía tiene varios lanzamientos previstos, entre ellos el debut de "Oxenfree II: Lost Signals", que también llegará a Switch, PlayStation y PC, una nueva versión del clásico rompecabezas para dispositivos móviles "Cut the Rope", el juego de rol de acción "Lego Legacy: Heroes Unboxed" y un juego de aventuras y rompecabezas llamado "Paper Trail".